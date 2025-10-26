Γιώργος Τσαλίκης για Αχιλλέα Μπέο: «Σε μια άλλη πραγματικότητα μπορεί να το άξιζε ένα βρωμόξυλο – Δεν μαζεύεται ο άνθρωπος»

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Τσαλίκης

Καλεσμένος της καλής του φίλης, Ναταλίας Γερμανού βρέθηκε ο Γιώργος Τσαλίκης το Σάββατο (25/10) στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» στον Alpha. Μεταξύ άλλων, ο αγαπημένος τραγουδιστής κλήθηκε να μιλήσει για τη σχέση που διατηρεί σήμερα με τους δυο γιους του καθώς και στη δημόσια έκρηξη που είχε στο πρόσφατο παρελθόν ο Αχιλλέας Μπέος για εκείνον.

Γιώργος Τσαλίκης: «Ήμουν άρρωστος και δυσκολεύτηκα πολύ – Έκανα μια προσευχή»

Ειδικότερα, ο Γιώργος Τσαλίκης ξεκαθάρισε αρχικά πως «δεν μ’ αρέσει η τοξικότητα του καυγά γιατί με ταράζει. Με ταράζει η ένταση και δεν θέλω να μένω με ένταση πια. Θέλω να είμαι πιο cool, πιο ζεν, πιο χαρούμενος».

«Ο κ. Μπέος δεν μαζεύεται ο άνθρωπος, ο γιος μου ήθελε να πάμε στον Βόλο για να τον πλακώσει! Τα παιδιά μου έχουν πολύ το αίσθημα του δικαίου γιατί το έχω κι εγώ σαν άνθρωπος. Οπότε ένιωσε εκείνη την στιγμή ότι αδικείται ένας δικός του άνθρωπος και ήθελε να τον πλακώσει. Και να σου πω και κάτι; Σε μια άλλη πραγματικότητα, που θα επιτρεπόταν, μπορεί να το άξιζε ένα βρωμόξυλο».

«Δεν είμαστε όμως σ’ αυτή την πραγματικότητα. Είμαστε στην πραγματικότητα της ενσυναίσθησης και της αγάπης. Θες να σου πω και την αλήθεια, επειδή τα κλείνω τα πράγματα; Εγώ τον συγχωρώ τον Αχιλλέα Μπέο, γι’ αυτή την άτυχη στιγμή του», πρόσθεσε ο Γιώργος Τσαλίκης.

22:18 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η επική ατάκα για την πεθερά της – «Τα βλέπει η μαμά του και κουτσομπολεύουμε…»

Η ιστορία της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και του Γιάννη Καραβασάνη μοιάζει να έχει βγει από παραμύθι...
21:50 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Άννα Κουτσαφτίκη: «Όταν έλειπα πάρα πολύ μπορεί το παιδί να το έβλεπα μία ώρα μέσα στην ημέρα, ήταν μεγάλη η έλλειψη»

Στην εκπομπή «Τζενeρέισον ΣΚ» ήταν καλεσμένη το Σάββατο (25/10) η Άννα Κουτσαφτίκη. Η επιτυχημ...
20:42 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Λάουρα Νάργες: «Φοβόμουν να μείνω ξανά έγκυος, γιατί πέρασα πολύ δύσκολα στην εγκυμοσύνη»

Η Λάουρα Νάργες ήταν καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube, ό...
20:18 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Τζορτζ Κλούνεϊ για την ληστεία στο Λούβρο: «Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους»

Αρχές Οκτωβρίου ο Τζορτζ Κλούνεϊ είχε αποκαλύψει πως η συνέχεια της ταινίας «Ocean’s 14» πήρε ...
