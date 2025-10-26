Εβελίνα Παπούλια: «Μεσολάβησαν άνθρωποι του καναλιού για να μπορέσω να φύγω από την άλλη δουλειά και να μην γίνει παρεξήγηση»

Μια αναδρομή στο παρελθόν έκανε η Εβελίνα Παπούλια, το πρωινό του Σαββάτου, μέσα από την κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» στο OPEN, αναφερόμενη στην επιτυχημένη σειρά «Δυο ξένοι», όπου και συναντήθηκε καλλιτεχνικά με τον Νίκο Σεργιανόπουλο.

Εβελίνα Παπούλια: Ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Σαμοθράκη -«Ευγνώμων για κάθε στιγμή μας»

Ειδικότερα, η ΕΒελίνα Παπούλια σημείωσε χαρακτηριστικά πως «το να έχεις κάνει μια πολύ ωραία σειρά, που έχει αγαπηθεί τόσο πολύ και αγαπιέται ακόμα τόσα χρόνια, μόνο όμορφα συναισθήματα μπορεί να σου βγάλει. Πήγα και πέρασα μια ακρόαση, μου ζητήθηκαν διάφορα πράγματα από τον Αλέξανδρο Ρήγα, πολύ συγκεκριμένα, μάλλον τα έκανα και, όταν μου το ανακοίνωσαν, είχα μόνο χαρά».

«Όλη μου τη ζωή είχα κόκκινα μαλλιά και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα κάνω ξανθά. Γενικά είχε γίνει και μια ολόκληρη ιστορία μέχρι να μπορέσω να είμαι στη σειρά αυτή, γιατί είχα κλείσει πριν μια άλλη. Οπότε μεσολάβησαν ακόμη και κάποιοι άνθρωποι του MEGA για να μπορέσω να φύγω από την άλλη δουλειά και να μην γίνει παρεξήγηση για να είμαι στους “Δυο Ξένους”», ανέφερε.

«Η επιτυχία αυτής της σειράς νομίζω πως ήταν το ότι ήμασταν όλοι εξαιρετικά παθιασμένοι. Δουλεύαμε… δεν ξέρω πόσες ώρες και δεν ήταν σε καμία περίπτωση άρπα κόλλα» συμπλήρωσε η Εβελίνα Παπούλια.

