Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει ότι ο Ερυθρός Σταυρός τού παρέδωσε τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (27/10) ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στις δυνάμεις του στη Λωρίδα της Γάζας τη σορό ενός ομήρου, που επιστράφηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς.

«Το Ισραήλ έλαβε, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, το φέρετρο ενός νεκρού ομήρου το οποίο παραδόθηκε στον στρατό και στη Σιν Μπετ (την ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας σ.σ.) στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η σορός θα μεταφερθεί στο Ισραήλ για αναγνώριση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ

