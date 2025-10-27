Συνάντηση Ερντογάν – Στάρμερ: Συμφωνία 8 δισ. λιρών για πώληση 20 Eurofighter στην Τουρκία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε τη συμφωνία πώλησης 20 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία, η οποία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγής μαχητικών εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, μεταδίδει το Sky News.

Η συμφωνία, που υπεγράφη κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Στάρμερ με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα, θα εξασφαλίσει 20.000 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και έχει αξία έως και 8 δισεκατομμύρια λίρες.

Τα Eurofighter Typhoon κατασκευάζονται σε γραμμές παραγωγής στο Εδιμβούργο, στο Γουόρτον, στο Σάλμσμπερι και στο Μπρίστολ, όπου παράγεται το 37% του αεροσκάφους, αναφέρει το βρετανικό μέσο ενημέρωσης.

Ο Στάρμερ δήλωσε: «Αυτή η ιστορική συμφωνία με την Τουρκία είναι νίκη για τους Βρετανούς εργαζόμενους, νίκη για τη βιομηχανία άμυνας και νίκη για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ».

Πρόσθεσε ότι «και στις δύο άκρες της Ευρώπης, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία είναι χώρες ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας, και αυτό θα επιτρέψει στις ένοπλες δυνάμεις μας να συνεργάζονται ακόμη πιο στενά καθώς αποτρέπουμε απειλές και προστατεύουμε τα εθνικά μας συμφέροντα».

Τόνισε επίσης ότι η συμφωνία θα προσφέρει «υψηλά εξειδικευμένες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας… για πολλά χρόνια».