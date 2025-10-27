Συνάντηση Ερντογάν – Στάρμερ: Συμφωνία 8 δισ. λιρών για πώληση 20 Eurofighter στην Τουρκία

Enikos Newsroom

διεθνή

Συνάντηση Ερντογάν – Στάρμερ: Συμφωνία 8 δισ. λιρών για πώληση 20 Eurofighter στην Τουρκία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε τη συμφωνία πώλησης 20 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία, η οποία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγής μαχητικών εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, μεταδίδει το Sky News.

Η συμφωνία, που υπεγράφη κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Στάρμερ με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα, θα εξασφαλίσει 20.000 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και έχει αξία έως και 8 δισεκατομμύρια λίρες.

Τα Eurofighter Typhoon κατασκευάζονται σε γραμμές παραγωγής στο Εδιμβούργο, στο Γουόρτον, στο Σάλμσμπερι και στο Μπρίστολ, όπου παράγεται το 37% του αεροσκάφους, αναφέρει το βρετανικό μέσο ενημέρωσης.

Ο Στάρμερ δήλωσε: «Αυτή η ιστορική συμφωνία με την Τουρκία είναι νίκη για τους Βρετανούς εργαζόμενους, νίκη για τη βιομηχανία άμυνας και νίκη για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ».

Πρόσθεσε ότι «και στις δύο άκρες της Ευρώπης, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία είναι χώρες ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας, και αυτό θα επιτρέψει στις ένοπλες δυνάμεις μας να συνεργάζονται ακόμη πιο στενά καθώς αποτρέπουμε απειλές και προστατεύουμε τα εθνικά μας συμφέροντα».

Τόνισε επίσης ότι η συμφωνία θα προσφέρει «υψηλά εξειδικευμένες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας… για πολλά χρόνια».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΛΣΤΑΤ: Έκρηξη λοιμωδών νοσημάτων-Ποια νοσήματα καταγράφουν τα περισσότερα κρούσματα

Γκρίζα μαλλιά: 5 τροφές που μπορεί να σας βοηθήσουν να τα προλάβετε

Αυξήθηκε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Αύγουστο – Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται όσοι εργάζονται αύριο

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα;

Αλλάξτε αυτές τις 12 ρυθμίσεις στο Android σας και η μπαταρία θα κρατάει πολύ περισσότερο
περισσότερα
18:10 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Συγκλονιστικό βίντεο: Αεροσκάφος πέρασε ξυστά πάνω από αυτοκίνητα – «Δεν υπήρχε χρόνος να σκεφτώ»

Σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν στην Οκλαχόμα, στις ΗΠΑ, όταν ένα στρ...
17:07 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία: Συνάντηση Ερντογάν – Στάρμερ στην Άγκυρα – Στο τραπέζι των συνομιλιών τα Eurofighter και η Γάζα

Λίγο μετά τις 16:30 τοπική ώρα πέρασε την πύλη του προεδρικού μεγάρου στην Άγκυρα ο Βρετανός π...
16:57 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Δύο αδέλφια ξαναβρέθηκαν έπειτα από 57 χρόνια – Ζούσαν στην ίδια γειτονιά, χωρίς να το γνωρίζουν

Δύο αδέλφια που είχαν χωριστεί όταν ήταν βρέφη, στην Γαλλία, ξανασυναντήθηκαν ύστερα από 57 χρ...
16:50 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ προς Πούτιν: «Τελείωσε τον πόλεμο αντί να δοκιμάζεις πυραύλους» – Η ψυχρή προειδοποίηση προς τον Ρώσο ηγέτη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε μια αυστηρή προειδοποίηση προς τον Ρώσο πρόεδρο ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς