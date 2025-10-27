Μπάμπης Κωστούλας: Δύο εντυπωσιακά ρεκόρ με το πρώτο του γκολ στην Premier League

Ο Μπάμπης Κωστούλας κατάφερε να μπει-και μάλιστα για δύο λόγους- στα βιβλία των ρεκόρ με το πρώτο του γκολ στην αγγλική Premier League.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα 4-2 μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Μπράιτον το Σάββατο στην 9η αγωνιστική της Premier League, ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε (σ.σ: μείωσε 3-2).

Είναι ένα πρώτο γκολ που θα θυμάται. Στα 18 του, ο Χαράλαμπος Κωστούλας, από κόρνερ του Τζέιμς Μίλνερ, πέτυχε το πρώτο του γκολ για την Μπράιτον, παρά την ήττα της ομάδας του με 4-2 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το Σάββατο στην 9η αγωνιστική της Premier League.

⚽️ Kostoulas with another for Brighton, 3-2. pic.twitter.com/0FrUvoo8QF — VAR Center (@CenterVAR) October 25, 2025

Αυτή η συνεργασία έγινε η ασίστ με τη μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας (21 έτη και 146 ημέρες) στην ιστορία του πρωταθλήματος, σύμφωνα με την βρετανική εταιρεία αναλύσεων Opta.

«Ένα γκολ που βάζει τον νεαρό Έλληνα επιθετικό και τον ακούραστο Άγγλο μέσο (39 ετών) στα βιβλία της ιστορίας, καθώς πλέον κατέχουν το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας μεταξύ ενός παίκτη που δίνει ασίστ και ενός σκόρερ: 21 χρόνια και 146 ημέρες» γράφει χαρακτηριστικά.

21 – James Milner’s assist for Charalampos Kostoulas yesterday saw the biggest gap in age between a player assisting a goal for a team-mate in Premier League history – Milner is 21 years and 146 days older than Kostoulas. Seniority. pic.twitter.com/tSrJhbawCk — OptaJoe (@OptaJoe) October 26, 2025

«Είναι επίσης η πρώτη φορά στην ιστορία που ένας παίκτης δίνει ασίστ σε έναν παίκτη που δεν είχε γεννηθεί όταν έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφαία κατηγορία. Ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας τον Νοέμβριο του 2002, φορώντας τη φανέλα της Λιντς, ενώ ο Μπάμπης Κωστούλας γεννήθηκε τον Μάιο του 2007. Μια πραγματική σύγκρουση γενεών», προσθέτει.

1 – This was also the first time in Premier League history a player provided an assist for a player who was born after they’d made their Premier League debut – Milner made his debut in November 2002 and had played 138 games by the time Kostoulas was born in May 2007. Unusual. https://t.co/as4QWxOPzX — OptaJoe (@OptaJoe) October 26, 2025

Κωστούλας: «Περηφάνεια για το πρώτο μου γκολ στην Premier League»

«Περήφανη στιγμή σκοράροντας το πρώτο μου γκολ στην Premier League. Δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και θα επιστρέψουμε δριμύτεροι», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο 18χρονος Έλληνας επιθετικός.