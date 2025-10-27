Γαλλία: Δύο αδέλφια ξαναβρέθηκαν έπειτα από 57 χρόνια – Ζούσαν στην ίδια γειτονιά, χωρίς να το γνωρίζουν

Δύο αδέλφια που είχαν χωριστεί όταν ήταν βρέφη, στην Γαλλία, ξανασυναντήθηκαν ύστερα από 57 χρόνια, χωρίς να γνωρίζουν ότι ζούσαν μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα το ένα από το άλλο στην πόλη Καέν στη Γαλλία, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Ouest-France, η οποία συνέβαλε στην επανένωση τους.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ η συγκινητική ιστορία ξεκίνησε το 2022, όταν ο 59χρονος Φρεντερίκ Σκελό ανακάλυψε σε ένα παλιό οικογενειακό βιβλιάριο ότι είχε έναν αδελφό, τον Ζαν-Μαρκ, που είχε γεννηθεί δύο χρόνια αργότερα, το 1968, στην πόλη Φλέρ της Νορμανδίας. Το παιδί είχε δοθεί αρχικά σε παραμάνα και στη συνέχεια παραδόθηκε στις κοινωνικές υπηρεσίες του Αλενσόν για υιοθεσία.

Μη έχοντας πρόσβαση στα αρχεία υιοθεσίας, ο Φρεντερίκ, καθηγητής φυσικής αγωγής στο πανεπιστήμιο, στράφηκε στην εφημερίδα Ouest-France ζητώντας βοήθεια. Μετά τη δημοσίευση της υπόθεσης, τον Ιανουάριο του 2025, το δημοσίευμα αναπαράχθηκε χιλιάδες φορές, και η ιστορία γνώρισε μεγάλη δημοσιότητα, καθώς πολλοί αναγνώστες έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης. Παρά τη συγκίνηση, ο Ζαν-Μαρκ παρέμενε άγνωστος.

Η απάντηση ήρθε όταν η Άνι Ρονσέν, συνταξιούχος και λάτρης της γενεαλογίας από τη Μαγιέν, συνέκρινε εκλογικούς καταλόγους και ληξιαρχικά στοιχεία, εντοπίζοντας έναν άνδρα με το όνομα Ζαν-Μαρκ Λεκ, γεννημένο την ίδια ημερομηνία ο οποίος κατοικούσε στο Carentan της Μανς. Ο Φρεντερίκ αποφάσισε να του στείλει ένα προσεκτικά διατυπωμένο γράμμα.

«Είχα πάθει σοκ»

Ο Ζαν-Μαρκ γνώριζε ότι ήταν υιοθετημένος, αλλά αγνοούσε ότι είχε αδελφό. «Είχα πάθει σοκ», παραδέχθηκε αργότερα στην εφημερίδα. Η σύζυγός του, Ζιζέλ, αναζήτησε πληροφορίες στο διαδίκτυο και βρήκε το άρθρο με τη φωτογραφία του Φρεντερίκ, κρατώντας τη φωτογραφία του χαμένου αδελφού του. «Αμέσως αναγνώρισα τον εαυτό μου. Η συγκίνηση ήταν τεράστια», εξομολογήθηκε ο Ζαν-Μαρκ.

Όταν τελικά συναντήθηκαν, ανακάλυψαν ότι ζούσαν στην ίδια πόλη, την Καέν, μόλις δύο δρόμους μακριά, όπως ανέφερε η Le Parisien. «Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι ήταν ένας καλός άνθρωπος», είπε ο Φρεντερίκ. Για τον Ζαν-Μαρκ, η συνάντηση ξύπνησε παλιά, αναπάντητα ερωτήματα για τη μητέρα του: «Πάντα αναρωτιόμουν γιατί με εγκατέλειψε. Ήταν πολύ νέα; Υπέστη βία; Είναι ακόμα ζωντανή;».

Τελικά, ο Ζαν-Μαρκ κατάφερε να ξανασυναντήσει τη μητέρα του και να επιστρέψει στους τόπους όπου μεγάλωσε. Σήμερα, οι δύο αδελφοί συναντιούνται τακτικά. «Δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε αυτά τα πενήντα επτά χρόνια, αλλά θέλουμε να ζήσουμε πολλές στιγμές μαζί», λένε συγκινημένοι.