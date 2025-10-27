«Βόμβα» στην prime time με αλλαγές στο Mega και στον Alpha

Το Mega ρίχνει στη μάχη τη σειρά «Μια νύχτα μόνο» σε σχεδόν καθημερινή μετάδοση εκτοπίζοντας το «Hotελ Eλvira». Ο Alpha επιστρατεύει το «Σόι σου», που φέρνει ντόμινο αλλαγών στη βραδινή ζώνη, σύμφωνα με την Reallife.

Μάχη στα κόκκινα με αλλαγές και μετακινήσεις εξελίσσεται στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης, καθώς δίνεται καθημερινά αγώνας γοήτρου. Έναν μήνα μετά την έναρξη της σεζόν, το τοπίο στη βραδινή ζώνη διαφοροποιείται άρδην με νέες προσθήκες και ανακατατάξεις που φέρνουν τα πάνω-κάτω και μετατρέπουν την prime time σε κινούμενη άμμο.

Σε κίνηση-βόμβα προχωρά το Mega, που επιστρατεύει τη νέα σειρά «Μια νύχτα μόνο» σε ρόλο βασικού πολιορκητικού κριού. Η δραματική σειρά με τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου θα κάνει πρεμιέρα σε ημέρα-έκπληξη, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου. Σε πλήρη αντιδιαστολή με τον… τίτλο του, το «Μια νύχτα μόνο» τοποθετείται στο κεντρικό slot στις 21:00 για συνολικά τέσσερις νύχτες, εκτοπίζοντας το «Hotελ Eλvira» σε άλλες ημέρες μετάδοσης.

Πιο συγκεκριμένα, μετά τη σαββατιάτικη πρεμιέρα, το «Μια νύχτα μόνο» θα συνεχίσει από Κυριακή έως και Τετάρτη στις 21:00, ενώ η κωμική σειρά με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ελίζα Σκολίδη θα περιοριστεί σε δύο ημέρες μετάδοσης κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.

Με δική του «βόμβα» χτυπά και ο Alpha που ρίχνει στη μάχη το «Σόι σου», ενώ προχωρά και σε ευρύ ανασχηματισμό στο πρόγραμμα της prime time. Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της αγαπημένης σειράς θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 20:00 με διπλό επεισόδιο.

Το «Σόι σου» αλλάζει τα δεδομένα ανταγωνισμού της Παρασκευής, που εξελίσσεται σε μία από τις πιο hot ημέρες με αναμέτρηση απέναντι στο «The roadshow» του ΑΝΤ1 και στο «GNTM» του Star. Την ίδια ημέρα, θα κάνει πρεμιέρα στις 22:00 στον Alpha και ο τρίτος κύκλος της σειράς «Ο γιατρός» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Οι αλλαγές στη βραδινή ζώνη της Παρασκευής προκαλούν ντόμινο αλλαγών και σε άλλες ημέρες.

Μετά το φινάλε του «Να με λες μαμά», τη θέση της μίνι σειράς με τη Μαρία Κίτσου παίρνει το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Η δραματική σειρά εποχής με τη Μαριάνα Τουμασάτου και την Πέγκυ Τρικαλιώτη θα μεταδίδεται στο εξής κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30.

Δυναμική απάντηση επιφυλάσσει και ο ΑΝΤ1. Το κανάλι του Αμαρουσίου ρίχνει στη μάχη του ανταγωνισμού τον «Δικαστή» από την Κυριακή 2 Νοεμβρίου με διπλό επεισόδιο. Επιπλέον, επιστρατεύει τα «Παιχνίδια εκδίκησης», που επιστρέφουν σε νέα ημέρα μετάδοσης, κάθε Τετάρτη, ξεκινώντας από τις 5 Νοεμβρίου.