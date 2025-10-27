Να μ’ αγαπάς: Ο Λευτέρης αποκαλύπτει στην Άννα το ψέμα της μητέρας της, απόψε στις 20:00 στον Alpha

Ορφέας και Άννα συμφωνούν να κάνουν εικονικό γάμο στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Ο Λευτέρης ανακαλύπτει πως η Σοφία έχει σκηνοθετήσει την καρδιακή προσβολή της και ενημερώνει την Άννα για το ψέμα της μητέρας της. Την ίδια στιγμή, ο Ορφέας αποκαλύπτει στον Χάρη ότι γνωρίζει τα πάντα για τον Μπέκο..

Παράλληλα, ο Άγγελος απλώνει τον ιστό του γύρω από τους Καλλιγά, αγοράζοντας το πατρικό τους και εκμεταλλευόμενος μια επιχειρηματική τους ανάγκη. Η Σοφία τον αναζητά μάταια, μέχρι τη στιγμή που συνειδητοποιεί ότι εκείνος είναι ο μυστηριώδης αγοραστής.

Εν τω μεταξύ, η Νικαίτη παρατηρεί στενά τη σχέση του Λευτέρη με την Άννα και αρχίζει να καταστρώνει σχέδια. Κι ενώ ο Ορφέας και η Άννα συμφωνούν να κάνουν εικονικό γάμο, τα δίδυμα συναντούν τη Νικαίτη σε μια απομονωμένη τοποθεσία.

Ο Ορφέας αποκαλύπτει στον Χάρη ότι γνωρίζει τα πάντα για τον Μπέκο και οι δυο τους έρχονται σε βίαιη αντιπαράθεση…