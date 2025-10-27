Βρούτσης: «Η παρακαταθήκη του Λάμπη Νικολάου καθοδηγεί και εμπνέει»

Υπόδειγμα ήθους και προσφοράς στον Αθλητισμό χαρακτηρίζει ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, τον Λάμπη Νικολάου, ο οποίος «έφυγε» από ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Στο συλλυπητήριο μήνυμά του, μέσω ανάρτησης στο “Χ”, ο κ. Βρούτσης αναφέρει: «Ο Λάμπης Νικολάου, πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, υπήρξε υπόδειγμα ήθους και προσφοράς στον Aθλητισμό, αφοσιωμένος στο Ολυμπιακό Κίνημα. Η παρακαταθήκη του καθοδηγεί και εμπνέει. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του».