Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στους 5 κατηγορούμενους για την αιματηρή συμπλοκή στην Περαία

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των πέντε κατηγορούμενων για το αιματηρό επεισόδιο που έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής (26/10) στην Περαία Θεσσαλονίκης.

Εκτός του 20χρονου, που νοσηλεύεται φρουρούμενος, όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέως, η οποία τους απήγγειλε κατηγορίες για κακουργηματική συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία – οπλοχρησία και επιπλέον στον 47χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Όλοι οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.

Το χρονικό

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα ατόμων, ανάμεσά τους κι ο 20χρονος τραυματίας – επιτέθηκε με ξύλα και ρόπαλα σε 47χρονο και τον 26χρονο ανιψιό του (αλβανικής καταγωγής). Στην εξέλιξη του περιστατικού, ο 47χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον 20χρονο κι έναν ακόμη νεαρό, 21 ετών, τραυματίζοντας τον πρώτο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού οδήγησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων για εμπλοκή στην συμπλοκή. Πρόκειται για τέσσερις νεαρούς Έλληνες, ηλικίας 18 έως 21 ετών, και για τον 47χρονο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 20χρονος δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο συκώτι και στην σπλήνα, ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται, φρουρούμενος, σε μονάδα αυξημένης φροντίδας νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.