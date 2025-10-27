Κατρίνης στον Realfm 97,8 για παρελάσεις: «Δεκτή και θεμιτή η διαμαρτυρία, αλλά δεν πρέπει να συνοδευτεί με εκδηλώσεις βίας»

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις αντιδράσεις για την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τις αυριανές παρελάσεις μίλησε, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης στον Νίκο Χατζηνικολάου από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Για την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου ο Μιχάλης Κατρίνης ανέφερε: «Και το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του από την πρώτη στιγμή εκφράσαμε την οδύνη μας για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος νομίζω σημάδεψε τουλάχιστον δύο γενιές και όλοι μας έχουμε σιγοτραγουδήσει κάποια από τα τραγούδια του. (…) Τώρα όσον αφορά τη νεκρώσιμη ακολουθία, νομίζω ότι δημιουργήθηκε ένα θέμα εκ του μη όντος. Το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπήθηκε και σε πολύ υψηλό επίπεδο από τον γραμματέα της ΚΟΕΣ. Ο πρόεδρος είχε εγκαίρως ενημερώσει ότι δεν θα μπορούσε να είναι στην εξόδιο ακολουθία».

Αναφορικά με την παραίτηση Παπαβασιλείου ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι «νομίζω ότι ήταν μία ορθή επιλογή και εγκαίρως για να μη δημιουργούνται και εσφαλμένες εντυπώσεις κάποιοι προσπάθησαν και αυτό να το ερμηνεύσουν, διαστρεβλώσουν. Θεωρώ ότι ελήφθη η σωστή απόφαση με την παραίτηση».

Και συνέχισε: «Δεν ξέρω αν το ΠΑΣΟΚ σήμερα μπορεί να εκπέμπει άλλο μήνυμα πέραν του ότι είναι κάτι διακριτό, εντελώς διαφορετικό από αυτό που πρεσβεύει η ΝΔ. Και αυτό είναι μία πολιτική στάση, γιατί ο κόσμος ζητάει πολιτική αλλαγή και εμείς θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την εκπέμψει και να την εκφράσει αυτή την πολιτική αλλαγή».

Για την πώληση Eurofighter στην Τουρκία ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι εδώ και καιρό θα έπρεπε να έχουμε διαμηνύσει και στους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ, αλλά και κυρίως στους Ευρωπαίους εταίρους στην Ε.Ε. ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε οιαδήποτε συμμετοχή της Τουρκίας σε αμυντικά σχήματα και αμυντική θωράκιση πόσο μάλλον τον εξοπλισμό από Ευρωπαίους εταίρους με τους οποίους υποτίθεται μοιραζόμαστε κοινές αξίες και κοινές αρχές».

«Ο Πρωθυπουργός όταν συναντήθηκε και με τον καγκελάριο Μερτς και με την κυρία Μελόνι, δεν θυμάμαι στις δημόσιες τοποθετήσεις του να έχει πει τη θέση που τώρα λέει ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE. Αφού ψηφίστηκε ο κανονισμός SAFE και μάλιστα ψηφίστηκε ομόφωνα στην Ε.Ε., μετά ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ‘δεν θα συμφωνήσουμε να συμμετάσχει η Τουρκία’», σημείωσε ο Μιχάλης Κατρίνης

Για την επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε ότι «και το ΠΑΣΟΚ και αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ επίσημα από την αρχή καταδίκασαν αυτή την εκδήλωση βίας. Η διαφωνία δεν μπορεί να συνδέεται με την βία. Είναι ένα καθαρό μήνυμα. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ, ξέρετε πολύ καλά, σε άλλες εποχές είχαμε γίνει δέκτες βίαιων επιθέσεων με αφορμή την πολιτική κατάσταση της χώρας. Αλίμονο αν η όποια διαφωνία όσο έντονη κι αν είναι, όσο κι αν αισθάνονται κάποιοι ότι αυτή τη στιγμή αδικούνται από τις πολιτικές της κυβέρνησης, δεν μπορεί να εκφράζεται με ακραίες μορφές και σε καμία περίπτωση με βία. Είναι μία πράξη απολύτως καταδικαστέα».

Παράλληλα για τις αυριανές παρελάσεις ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε εκδηλώσεις βίας. Η διαμαρτυρία είναι πάντοτε δεκτή και θεμιτή, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να συνοδευτεί με εκδηλώσεις βίας».

«Θεωρώ ότι αυτό το μνημείο (σ.σ. του Αγνώστου Στρατιώτη) το οποίο συμβολίζει και την ενότητα του έθνους, δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ, το λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το λένε και στελέχη που είναι στον χώρο της κυβέρνησης, δεν πρέπει να συνδέεται με την πολιτική επικαιρότητα και την καθημερινότητα. Κακώς και ο κ. Μητσοτάκης και πολλά στελέχη της κυβέρνησης και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ επέλεξαν να το συνδέσουν και να το κάνουν πεδίο αντιπαράθεσης στη λογική, η οποία αναιρείται από τα λεγόμενα», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Δηλαδή η κυβέρνηση αναθέτει την συντήρηση και την φροντίδα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο την επομένη αποποιείται αυτή την ευθύνη και την δίνει σε ένα ιδιωτικό συνεργείο. Η τάξη, όπως και πριν, έτσι και τώρα, παραμένει στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και στην αστυνομία. Άρα θεωρώ ότι αυτό έγινε περισσότερο για μία τεχνητή προσπάθεια διχασμού και καλλιέργειας εντυπώσεων. Δήθεν ότι η ΝΔ είναι με τους ‘νοικοκυραίους’ και όποιοι διαφωνούν με το να απαγορεύονται διαδηλώσεις στο πάνω μέρος της πλατείας είναι με κάποιους άλλους. Και νομίζω ότι όλοι έχουν βγάλει τα συμπεράσματα τους και θα πρέπει να επικρατήσουν τόνοι χαμηλοί και ενόψει της αυριανής επετείου η οποία είναι μία επέτειος που ενώνει το έθνος», τόνισε ο Μιχάλης Κατρίνης.

Επιπλέον για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις συλλήψεις για την υπόθεση ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι απλώς κάποιοι επιτήδειοι οι οποίοι έβαλαν το χέρι στο μέλι και πήραν χρήματα από πραγματικούς αγρότες και οι οποίοι ορθά σήμερα συλλαμβάνονται, διώκονται και οδηγούνται στην Δικαιοσύνη».

«Εμείς από την αρχή έχουμε πει ότι είναι ένα σύστημα καλά οργανωμένο από την διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ εις γνώση του Μαξίμου, το οποίο έβλεπε τα κενά του συστήματος και έδινε χρήματα τα οποία προορίζονταν για πραγματικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους, που σήμερα δικαιολογημένα διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουν πάρει επιδοτήσεις περσινές ούτε προκαταβολές φετινές βασικής ενίσχυσης, που έχουν προβλήματα οι κτηνοτρόφοι πάρα πολλά επιβίωσης. Και βλέπουν ότι είχε στηθεί ένα σύστημα εδώ και έξι χρόνια το οποίο χρήματα τα οποία έπρεπε να πάνε στην περιφέρεια και στον πρωτογενή τομέα πήγαιναν σε φίλους κομματικών στελεχών της ΝΔ, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το αγροτικό επάγγελμα. Εμείς από την αρχή ζητήσαμε να υπάρχει διερεύνηση πολιτικών ευθυνών και η ΝΔ από την αρχή άπλωσε ένα πέπλο συγκάλυψης για να καλύψει τα πολιτικά της στελέχη», είπε ο Μιχάλης Κατρίνης.