Παύλος Μαρινάκης: Η ερώτηση για τη συνέντευξη Κυρανάκη στον Realfm 97,8 και η απάντηση για τα νέα τρένα που έχουν υποσχεθεί οι Ιταλοί

Για την απάντηση που έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου σχετικά με το πότε θα έρθουν τα νέα τρένα για τα οποία έχουν δεσμευτεί οι Ιταλοί, ρωτήθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι «νομίζω πως όταν δίνει συνέντευξη ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός και δίνει κάποιες απαντήσεις, δεν μπορώ να δώσω εγώ κάτι περισσότερο. Αν έχω κάτι περισσότερο να σας πω από το υπουργείο – γιατί οι απαντήσεις που δίνω για κάθε θέμα προέρχονται από τα υπουργεία- θα σας το πω».

Στην επισήμανση ότι έπειτα από 32 μήνες δεν έχουν έρθει ακόμα τα νέα τρένα, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «τα τρένα είναι πιο ασφαλή σε σχέση με την περίοδο που αναλάβαμε. Στόχος είναι να γίνουν όλο και πιο ασφαλή, όχι μόνο τα τρένα αλλά όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς».

Σημειώνεται ότι ο κ. Κυρανάκης είπε πως ρωτούν και πιέζουν κάθε μέρα τους Ιταλούς και ο δημοσιογράφος σχολίασε ότι «άρα δεν σας απαντούν οι Ιταλοί».

Σχετικά με το δημοσίευμα για κίνδυνο στατικότητας στον σταθμό «Μοναστηράκι» του παλιού ΗΣΑΠ, ο Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε στην ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ και σε σχετική ενημέρωση του υπουργείου Μεταφορών.

Για το Μοναστηράκι παρέπεμψε στην ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ ενώ διάβασε και ενημέρωση από το υπουργείο Μεταφορών ότι έλαβαν αναφορές και προχωρούν σε μελέτες στατικότητας.

Δείτε την απάντηση μετά το 17ο λεπτό:

 

