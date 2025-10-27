Κόνιτσα: Εντοπίστηκαν 193 κιλά κάνναβης μέσα σε αυτοκίνητο – Ο οδηγός το εγκατέλειψε και διέφυγε πεζός

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου το εγκατέλειψε και διέφυγε πεζός, αργά το βράδυ του Σαββάτου (25/10) στην Κόνιτσα, στα Ιωάννινα. Εντός του οχήματος εντοπίστηκαν 125 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 193 κιλών και 212 γραμμαρίων.

Αναλυτικά, στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων, εντοπίστηκε ένα αυτοκίνητο να κινείται στην Κόνιτσα, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Κόνιτσας, να επιχειρούν να το σταματήσουν για έρευνα.

Όταν, όμως, ο οδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, και προκειμένου να αποφύγει τον επικείμενο έλεγχο, πραγματοποίησε επιτόπια αναστροφή, και στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα.

Κατά την προσπάθεια διαφυγής του, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να ακινητοποιηθεί. Στη συνέχεια, ο οδηγός τράπηκε σε φυγή πεζός, εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι, καθώς και το δασώδες και δύσβατο της περιοχής.

Σε έρευνα που έγινε στο εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πινακίδες κυκλοφορίας αλλοδαπών αρχών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 125 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 193 κιλών και 212 γραμμαρίων.

Το όχημα κατασχέθηκε, ενώ οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, για την ανακάλυψη της ταυτότητας του οδηγού, βρίσκονται σε εξέλιξη.