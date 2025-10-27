Μαρινάκης: Ο νόμος για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα εφαρμοστεί, έχουμε εμπιστοσύνη στην ΕΛ.ΑΣ. – Τι είπε για την επίθεση εναντίον του Μάκη Βορίδη

«Οποιαδήποτε συγκέντρωση ξεπερνά τον σκοπό για τον οποίο βρίσκεται το μνημείο εκεί, δεν θα είναι επιτρεπτή από την ΕΛ.ΑΣ.», τόνισε κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Απαντώντας σε ερώτηση για το από πότε ισχύουν οι διατάξεις της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε: «Ισχύει το ότι έχει ψηφιστεί και ό,τι αναφέρει η τροπολογία, έχει δημοσιευτεί, είναι σε εφαρμογή, η ΕΛ.ΑΣ. στο κομμάτι προστασίας έχει συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα δούμε να ξεδιπλώνεται. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία. Οποιαδήποτε συγκέντρωση ξεπερνά τον σκοπό για τον οποίο βρίσκεται το Μνημείο εκεί, δεν θα είναι επιτρεπτή από την ΕΛ.ΑΣ. Αυτά θα τα δούμε τις προσεχείς ημέρες, αμέσως μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας».

Σε ερώτηση για την επίθεση που δέχθηκε στο Ηράκλειο ο Μάκης Βορίδης και για το εάν θα συλληφθεί κάποιος από εκείνους που επιτίθενται σε πολιτικούς, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε: «Όλες οι επιθέσεις είναι καταδικαστέες, αλλά σκεφτείτε τι έχουν στο μυαλό τους για να επιτίθενται σε έναν άνθρωπο που είναι με την οικογένειά του. Η θέση αυτών των ανθρώπων είναι σε ένα κελί. Η Αστυνομία έχει παρουσιάσει επιτυχίες σε πολύ πιο δύσκολες περιπτώσεις εξιχνίασης και είμαι βέβαιος ότι και σε αυτή την περίπτωση αυτή θα έχουμε πολύ σύντομα συλλήψεις. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκληματίες και πρέπει να βρεθούν γρήγορα στη φυλακή.

Ως προς την πολιτική διάσταση του θέματος, ζούμε στη χώρα όπου ένας συγκεκριμένος πολιτικός χώρος είναι χώρος της απόλυτης πολιτικής υποκρισίας. Είσαι χυδαίος όταν καταδικάζεις μόνο τη βία που σε συμφέρει. Ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος θέλει να βιώσουμε τις ημέρες του διχασμού της πάνω και της κάτω πλατείας».

Σε ερώτηση για το κατά πόσο περιστατικά, όπως η επίθεση κατά του κ. Βορίδη και της οικογένειάς του προβληματίζουν την κυβέρνηση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι «δεν αποτελεί είδηση ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος θέλει να αναβιώσουμε ένα κλίμα διχασμού σε εποχές με την πάνω και την κάτω πλατεία. Κάποια κόμματα, εξάλλου, συγκυβέρνησαν με την πάνω και την κάτω πλατεία, φόρτωσαν τη χώρα με 100 δισ. ευρώ. Η κλιμάκωση ξεκίνησε με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών, υπήρχε κόμμα, και αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, ο επικεφαλής του οποίου έλεγε τον πρωθυπουργό αρχιερέα της συγκάλυψης και έψαχνε χαμένα βαγόνια και ένα άλλο κόμμα, αναφέρομαι στον ΣΥΡΙΖΑ, ο επικεφαλής του οποίου πήγε να συσχετίσει τον θάνατο ενός ανθρώπου με τον πρωθυπουργό. Όταν σπέρνεις το μίσος θα θερίσεις τέτοιες ενέργειες. Το τωρινό κλίμα δεν έχει καμία σχέση με το 2010, το 2012 ή το 2015, ο νόμος είναι πάνω από όλα, η επιβολή του νόμου είναι η πεμπτουσία της Δημοκρατίας».

Σε ερώτηση κατά πόσον υπάρχει θέμα απομάκρυνσης του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπάρχει τέτοιο θέμα και επανέλαβε ότι η Βουλή έκρινε πως δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό ποινικό στοιχείο για τους δύο πρώην υπουργούς, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Σε άλλη σχετική ερώτηση ο Παύλος Μαρινάκης παρατήρησε ότι «είμαστε η κυβέρνηση, που έχει παραπέμψει δύο υπουργούς της για την τραγωδία των Τεμπών, άρα η λογική ότι επί Μητσοτάκη υπάρχει συγκάλυψη δεν ισχύει». Για τις δηλώσεις του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση σχετικά με την απουσία του από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, ο Παύλος Μαρινάκης απήντησε ότι «ο κ. Χαρίτσης μια χαρά συγκυβερνούσε με την άκρα Δεξιά, ας το κρίνουν οι πολίτες. Ας αφήσουμε τον Διονύση Σαββόπουλο εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης».

Σχετικά με την επίκληση του άρθρου 120 του Συντάγματος από τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο ο Παύλος Μαρινάκης είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «ο κ. Παυλόπουλος είναι μεταξύ των απολύτως κοινής αποδοχής καθηγητών. Ως ΠτΔ έζησε δύσκολες ημέρες για το Κράτος Δικαίου, όταν δύο υπουργοί της τότε κυβέρνησης καταδικάστηκαν από το Ειδικό Δικαστήριο, όταν καθ’ ομολογία πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, λειτουργούσαν παραϋπουργεία Δικαιοσύνης, καθώς και όταν κρατείτο ανοιχτή η Βουλή για να ψηφίζει άρον άρον αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα. Δεν χρειάζεται να εφησυχάζουμε, η Δημοκρατία μας είναι στέρεη, αλλά χρειάζεται κάθε ημέρα μια μάχη».