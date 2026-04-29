Γιώργος Αυτιάς: Τέλος οι χρηματοδοτήσεις στην Τουρκία όσο απειλεί την Ελλάδα

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Γιώργος Αυτιάς

«Σαφές μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέστειλε στην Τουρκία», ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, της οποίας είναι μέλος, αναφορικά με την Τουρκία.

Στην ομιλία του από το βήμα της Ολομέλειας κατά τη συζήτηση για τον Πολυετή Προϋπολογισμό της ΕΕ 2028-2034, τόνισε ότι «κάθε μέρα που η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα θα περικόπτονται χρήματα, τα οποία προορίζονταν προς αυτή».

Τη θέση του, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αποδέχθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς στο κείμενο του προϋπολογισμού περιλαμβάνεται ρητά «ο σεβασμός της αρχής της ουδετερότητας». Δηλαδή, όπως επεξηγείται, χώρες όπως η Τουρκία, που απειλεί την Ελλάδα, να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ο κ. Αυτιάς υπογράμμισε, επίσης, ότι «στην ίδια έκθεση καταγράφεται και η ισότιμη ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων, ως ύψιστη προτεραιότητα, γιατί προστατεύονται και τα ελληνικά σύνορα από την επαναλαμβανόμενη τουρκική προκλητικότητα».

Επιπλέον, ο κ. Αυτιάς ανέδειξε και τον έντονο κοινωνικό χαρακτήρα του προϋπολογισμού, υπογραμμίζοντας πως δέκα σημεία που αφορούν την Ελλάδα έχουν ενσωματωθεί. «Χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των νοικοκυριών, της γεωργίας, των νησιών και των ορεινών περιοχών, βρίσκονται στην πρώτη θέση. Ταυτόχρονα, δεν παραλείπεται και η χρηματοδότηση κρίσιμων τομέων, όπως είναι η υγεία, η παιδεία, η στέγη και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος», ανέφερε.

Το κείμενο της παρέμβασής του, όπως κοινοποιείται με τη σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής:

«Κύριε Επίτροπε,

Με αριστοτεχνικό τρόπο ο κ. Μούρεσαν τόνισε με απόλυτη σαφήνεια την ασφάλεια των συνόρων. Και η ασφάλεια των συνόρων, όπως επισήμανε ο κ. Μούρεσαν, έχει ιδιαίτερη αξία γιατί ξέρετε ότι επι καθημερινής βάσεως, η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα. Αυτό δεν θα περάσει. Κάθε μέρα που η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα θα περικόπτονται χρήματα, τα οποία πάνε προς την Τουρκία. Ορθότατα, η κυρία Ταβάρες και την ευχαριστώ θερμά, τόνισε το κοινωνικό περιεχόμενο αυτού του προϋπολογισμού και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί: στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, νοικοκυριών, γεωργίας αλλά νησιών και ορεινών περιοχών έχουν την πρώτη θέση. Επίσης, χρηματοδότηση υγείας, παιδείας, δημογραφικού και στέγης. Κύριε Μούρεσαν σας ευχαριστώ θερμά γιατί δέκα σημεία που αφορούν την Ελλάδα, πλέον είναι στο κείμενο του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ θερμά».

Προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού: Όχι «μία μαστογραφία για όλες»-Νέες οδηγίες

Τι πρέπει να ξεκινήσετε στη μέση ηλικία για να προστατευτείτε από τις χρόνιες ασθένειες – Νέα μελέτη

Απεργούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, στάση εργασίας για τους δικαστικούς υπαλλήλους – Τα αιτήματα μετά το περιστατικό με τους...

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως αύριο

Χαμός με βίντεο που δείχνει αστροναύτη της NASA να δυσκολεύεται να περπατήσει μετά το ταξίδι γύρω από τη Σελήνη

Η OpenAI σχεδιάζει το δικό της smartphone – «Τέλος τα apps, έρχονται οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης»
περισσότερα
11:28 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Ανδρουλάκης: Δημιούργησαν μια συμμορία στο Μαξίμου, η οποία επηρεάζει τη δικαιοσύνη και ελέγχει τη ροή του χρήματος

Για θεσμική παρακμή και υπονόμευση του Κράτους Δικαίου έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ –...
08:56 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Γεωργιάδης: Δύο νέες προκηρύξεις για παιδίατρο στο νοσοκομείο Ζακύνθου

Δύο νέες προκηρύξεις για παιδιάτρους για το νοσοκομείο Ζακύνθου συμπεριλήφθησαν στη μεγάλη προ...
08:24 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Συνεδριάζει το απόγευμα το Υπουργικό Συμβούλιο: Κοινή εισήγηση Πιερρακάκη – Κυρανάκη για τα Τέμπη – Το Δημόσιο παραιτείται από ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις

Συνεδριάζει σήμερα στις 16:00, το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Κυριάκο Μητσοτάκη. ...
02:55 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

ΝΙΚΗ: Έως πότε θα μετράμε θανάτους εκπαιδευτικών, κυρία Ζαχαράκη;

Στην απώλεια μιας ακόμη εκπαιδευτικού, της Διευθύντριας Δημοτικού Σχολείου στον Κολωνό, η οποί...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς