ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτήθηκε ο Ιωάννης Καϊμακάμης από τη θέση του αντιπροέδρου

Enikos Newsroom

πολιτική

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ

Αποδεκτή έγινε, από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, η παραίτηση του, Ιωάννη Καϊμακάμη, από την θέση του προσωρινού Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.  Ο Καϊμακάμης υπέβαλε την παραίτησή του την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου.

Η απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια αναφέρει τα εξής:

«Αποδεχόμαστε την από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη του Ελευθερίου, Γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωπονίας του ιδίου Πανεπιστημίου, με Α.Δ.Τ.:…, από τη θέση του προσωρινού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ. (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2452911434/17.10.2025).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

 

 

 

