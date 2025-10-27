Δούκας: Ούτε μπαϊράκι σηκώνω, ούτε ροκανίζω την καρέκλα του κ. Ανδρουλάκη

Το ΠΑΣΟΚ είχε πολύ καλή προσέγγιση σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη καθώς «ήταν σωστή η κίνηση να καταθέσει πρόταση αντισυνταγματικότητας», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας στην εκπομπή «10 Παντού» στο Open.

Κληθείς να απαντήσει σε όσους τον κατηγορούν ότι «πριονίζει» την καρέκλα του Νίκου Ανδρουλάκη με τις δημόσιες τοποθετήσεις του, τόνισε ότι «είμαι χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, κατέβηκα σε μια εκλογική διαδικασία και με ψήφισαν χιλιάδες άνθρωποι. Έχω ευθύνη να λέω τις απόψεις μου. Ούτε μπαϊράκι σηκώνω, ούτε ροκανίζω την καρέκλα του κ. Ανδρουλάκη. Λέω τα ίδια πράγματα».

«Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ενώσει δυνάμεις στην κοινωνία και αφού το ίδιο έχει καθαρή θέση, δεν βρίσκω τον λόγο να μην είναι ανοικτό στον διάλογο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσουμε με όσους θέλουν να μιλήσουν μαζί μας», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Ερωτηθείς αν εννοεί και τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε «ναι και τον κ. Τσίπρα εφόσον κάνει κόμμα και τους κ.κ. Φάμελλο, Χαρίτση, Κόκκαλη».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει χρέος για να μην έχει θολό μήνυμα, για να μην έχει έωλα βήματα να είναι ξεκάθαρο σε όλους, σε όλα τα στελέχη ότι σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση με την ΝΔ. Και αυτό να είναι ένα μήνυμα καθαρό», είπε ο Χάρης Δούκας. Σε σχόλιο ότι αυτή είναι η θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ο δήμαρχος Αθηναίων είπε: «Ο κ. Ανδρουλάκης το λέει, δεν ξέρω αν το λένε όλοι. Να έχουμε λοιπόν μία συλλογική απόφαση Συνεδρίου;»

«Υπάρχουν και πάρα πολλά στελέχη τα οποία πολλές φορές σφιχταγκαλιάζονται με την ΝΔ. (…) Είναι γνωστό ότι υπάρχουν στελέχη τα οποία θεωρούν ότι υπάρχει μία δυνατότητα συγκυβέρνησης. (…) Πολλές φορές δημιουργείται και πρόβλημα και στρέβλωση στην φυσιογνωμία και στην εικόνα μας από στελέχη γι’ αυτό και πρέπει για να είναι καθαρό το μήνυμα να είναι συλλογική η απόφαση», υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Αυτό είναι πρόβλημα στρατηγικής, αλλά και πολιτικό και συλλογικό πρόβλημα. Πρέπει να πάμε στο συνέδριο και να αποφασίσουμε συνολικά ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έχουμε μπροστά μας μια χρυσή ευκαιρία, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη ψηφοφόρων που είναι πικραμένοι, απογοητευμένοι, οργισμένοι. Πρέπει να τους κερδίσουμε για να κάνουμε δημοσκοπικό άλμα», τόνισε ο Χάρης Δούκας.

