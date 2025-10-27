Γάζα: Η αναζήτηση των σορών στα ερείπια κρατά «όμηρη» την εκεχειρία – Το Ισραήλ δεν γνωρίζει πού βρίσκονται 4 από τα 13 λείψανα

Οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς παραμένουν τεταμένες, παρά την κατάπαυση του πυρός, καθώς καθυστερεί η παράδοση των σορών των ομήρων που σκοτώθηκαν στη Γάζα, γεγονός που απειλεί να τινάξει στον αέρα την εύθραυστη εκεχειρία.

Ενώ Ουάσιγκτον και Ιερουσαλήμ πιέζουν για την επιστροφή των σορών, η Χαμάς ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει την τοποθεσία ορισμένων εξ αυτών, προκαλώντας δυσπιστία και νέες κατηγορίες για παραβίαση της συμφωνίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της δημόσιας ισραηλινής ραδιοτηλεόρασης Kan, το Ισραήλ δεν γνωρίζει την τοποθεσία 4 από τις 13 σορούς των ομήρων που παραμένουν στη Γάζα, γεγονός που αυξάνει την πίεση προς τη Χαμάς να συνεχίσει να παραδίδει τα λείψανα, όπως προβλέπει η συμφωνία εκεχειρίας και ανταλλαγής ομήρων.

Η Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προσπαθεί να καταστήσει σαφές στην Ουάσιγκτον τη «μέγιστη σημασία» της επιστροφής των υπολοίπων σορών, καθώς έχουν περάσει αρκετές ημέρες χωρίς η Χαμάς να παραδώσει νέα λείψανα.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι «αρνείται» να παραδώσει σορούς

Την τελευταία εβδομάδα, σειρά υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων, ανάμεσά τους και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επισκέφθηκαν την περιοχή με στόχο τη στήριξη της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Κατά την επίσκεψη του Βανς, σύμφωνα με την Kan, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, προσπάθησε να του εξηγήσει τη σημασία της επιστροφής των σορών, λέγοντάς του ότι «το Ισραήλ δαπανά πάνω από μια δεκαετία προσπαθώντας να εντοπίσει τα λείψανα του Χαντάρ Γκόλντιν», του στρατιώτη που σκοτώθηκε το 2014 και του οποίου η σορός είναι μία από τις δεκατρείς που δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί.

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι «δεν έχει ακόμη καταφέρει να εντοπίσει τις σορούς ορισμένων από τους δεκατρείς ομήρους» και δεν έχει παραδώσει καμία νέα σορό από την Τρίτη, υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται «βοήθεια για τον εντοπισμό και την ανάκτησή τους».

Ωστόσο, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, το Ισραήλ είναι πεπεισμένο ότι η οργάνωση μπορεί να παραδώσει περισσότερα λείψανα αλλά «αρνείται να το πράξει», ενώ «παράλληλα αποκρύπτει πληροφορίες για την τοποθεσία τους», παραβιάζοντας ευθέως τη συμφωνία της 9ης Οκτωβρίου για την εκεχειρία και τους ομήρους.

Την ίδια κατηγορία διατύπωσε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Συνεχίζεται η αναζήτηση σορών στα ερείπια της Γάζας

Σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η διαδικασία, ομάδες του Ερυθρού Σταυρού και της Αιγύπτου συμμετείχαν την Κυριακή σε κοινές επιχειρήσεις αναζήτησης των σορών, με την έγκριση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Παράλληλα, ένας ανώνυμος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης στα εβραϊκά ότι «εκπρόσωποι της Χαμάς έλαβαν άδεια από τον Πρωθυπουργό να εισέλθουν σε περιοχές της Γάζας που ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό για να αναζητήσουν τις σορούς».

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Araby του Κατάρ δημοσίευσε πλάνα που φέρεται να δείχνουν μέλη της Χαμάς -συγκεκριμένα από τη «Μονάδα Σκιών» του στρατιωτικού της βραχίονα, που είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη των ομήρων- μαζί με όχημα του Ερυθρού Σταυρού στην περιοχή αλ-Μαουάσι κοντά στη Ράφα, περιοχή που δεν τελεί υπό ισραηλινό έλεγχο.

Οι εντατικές προσπάθειες για την ανάκτηση των τελευταίων 13 σορών ξεκίνησαν μετά την προειδοποίηση του Τραμπ το Σάββατο, ο οποίος δήλωσε ότι «η Χαμάς θα φέρει την ευθύνη εάν καταρρεύσει η εκεχειρία» και πρόσθεσε ότι «θα παρακολουθεί πολύ στενά τις ενέργειες της τρομοκρατικής οργάνωσης τις επόμενες 48 ώρες για να διασφαλίσει ότι θα συνεχίσει να παραδίδει τις σορούς».

Πριν από την εκεχειρία, η Χαμάς κρατούσε τις σορούς 28 νεκρών ομήρων. Έκτοτε έχει παραδώσει 15 από αυτές, ενώ απελευθέρωσε και τους 20 επιζώντες ομήρους, από τους συνολικά 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί κατά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Ο εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα, Μαχμούντ Μπασάλ, κατηγόρησε ορισμένους διεθνείς οργανισμούς για «δύο μέτρα και δύο σταθμά», υποστηρίζοντας ότι φέρνουν βαρέα μηχανήματα στη Λωρίδα μόνο για να αναζητήσουν τα σώματα Ισραηλινών αιχμαλώτων, ενώ αγνοούν τα δεκάδες χιλιάδες Παλαιστινίων που παραμένουν θαμμένα κάτω από τα ερείπια.

«Ραγίζει η καρδιά μας που ορισμένοι φορείς και οργανισμοί έφεραν τον απαραίτητο βαρύ εξοπλισμό και τους εκσκαφείς μόνο για να αναζητήσουν τα σώματα των Ισραηλινών ομήρων, ενώ δεν υπάρχει ούτε ένα μηχάνημα διαθέσιμο για να ανακτηθούν τα σώματα 10.000 Παλαιστινίων πολιτών κάτω από τα χαλάσματα», δήλωσε ο Μπασάλ.

«Αυτό αντιπροσωπεύει δύο μέτρα και δύο σταθμά που δεν αντικατοπτρίζουν σε καμία περίπτωση την ανθρωπιά. Η αληθινή ανθρωπιά απαιτεί να δείχνουμε την ίδια φροντίδα για τα σώματα των Παλαιστινίων όσο και για εκείνα των Ισραηλινών», πρόσθεσε.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει δεκάδες πτώματα Παλαιστινίων που επέστρεψε το Ισραήλ στο πλαίσιο της εκεχειρίας και τα οποία ετοιμάζονται για ταφή στη Γάζα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη تامر قشطة (@tamerhqeshta)



Ο ίδιος ανέφερε ότι η ανάκτηση μιας μόνο σορού μπορεί να απαιτήσει έως και 12 ώρες εργασίας, δεδομένης της κλίμακας της καταστροφής στη Γάζα.

«Νομίζω ότι χρειαζόμαστε 10.000 ημέρες για να ανακτήσουμε τα σώματα 10.000 μαρτύρων. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μια τεράστια ποσότητα βαρέος εξοπλισμού. Τα φορτηγά, οι εκσκαφείς και οι μπουλντόζες που έχουν εισέλθει στη Λωρίδα δεν είναι ούτε στο ελάχιστο επαρκή για το έργο μας», τόνισε.

Πρόσθεσε επίσης ότι η ανάκτηση των σορών περιπλέκεται περαιτέρω από το ζήτημα του όγκου των ερειπίων. «Αν αφαιρέσουμε τα χαλάσματα, πού θα τα πάμε και πού θα τα βάλουμε; Το ζήτημα είναι απλώς να ανακτήσουμε τα σώματα ή να ανακτήσουμε τα σώματα, να αφαιρέσουμε τα χαλάσματα και να βρούμε μέρη για να τα τοποθετήσουμε;» διερωτήθηκε.

«Το ζήτημα απαιτεί την ενσωμάτωση και συνεργασία όλων των πλευρών, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε άμεσα αυτό το έργο και να ανακτήσουμε τα σώματα των νεκρών», κατέληξε.

Φόρουμ των Οικογενειών

Η βασική ισραηλινή οργάνωση που μάχεται για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας ζήτησε σήμερα να ανασταλεί η εφαρμογή των επόμενων σταδίων της συμφωνίας εκεχειρίας για όσο διάστημα η Χαμάς δεν παραδίδει τις 13 εναπομείνασες σορούς ομήρων που κρατά.

Υπενθυμίζοντας ότι, με βάση τους όρους της συμφωνίας, όλοι οι όμηροι -ζωντανοί και νεκροί- θα έπρεπε να έχουν παραδοθεί πριν δύο εβδομάδες, το Φόρουμ των Οικογενειών ζητεί με ανακοίνωσή του από «την ισραηλινή κυβέρνηση, την αμερικανική κυβέρνηση και τους μεσολαβητές να μην περάσουν στην επόμενη φάση της συμφωνίας για όσο διάστημα η Χαμάς δεν έχει τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις της».

Η δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας προβλέπει κυρίως τον αφοπλισμό της Χαμάς και την παροχή αμνηστίας ή την εξορία των μαχητών της, όπως και τη συνέχιση της απόσυρσης των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, θέματα που παραμένουν υπό συζήτηση.

Μια ομάδα από την Αίγυπτο «έλαβε άδεια να εισέλθει πέρα από την κίτρινη γραμμή» που ορίζει την περιοχή την οποία ελέγχει το Ισραήλ στη Γάζα «για να αναζητήσει τους ομήρους μας», δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν, εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είναι δύσκολο να εντοπιστούν κάποια πτώματα Ισραηλινών ομήρων διότι η κατοχή έχει αλλάξει το ανάγλυφο της Γάζας (σ.σ. στη διάρκεια του πολέμου). Επιπλέον κάποιοι άνθρωποι που έθαψαν τα πτώματα αυτά έχουν σκοτωθεί ή δεν θυμούνται πού τα έθαψαν», δήλωσε το Σάββατο ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς Χαλίλ αλ Χάγια.

Ο αλ Χάγια επανέλαβε την πρόθεση του παλαιστινιακού κινήματος να επιστρέψει τις σορούς, παρά τα προβλήματα. «Δεν θα δώσουμε στην (ισραηλινή) κατοχή αφορμή για να επαναλάβει τον πόλεμο», τόνισε.

Με πληροφορίες από: Times of Israel, Al Jazeera, ΑΠΕ-ΜΠΕ