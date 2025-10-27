Γεωργιάδης για βραχιολάκια: «Στις 3,5 ώρες ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης στα επείγοντα των νοσοκομείων – Μειώθηκε κατά 65%»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης

Μειώθηκε κατά 65% ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων, την περίοδο Φεβρουάριος – Οκτώβριος 2025, όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Λάβαμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία από το σύστημα αναμονών (βραχιολάκι) για τα νοσοκομεία. […] Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης έχει πλέον διαμορφωθεί στις 3 ώρες και 30 λεπτά, βελτιώνοντας ουσιαστικά την εμπειρία των ασθενών στα επείγοντα» έγραψε στο X o Άδωνις Γεωργιάδης.

«Στόχος και καθήκον μας να κάνουμε την ζωή των ασθενών έστω και λίγο καλύτερη» καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Σήμερα λάβαμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία από το σύστημα αναμονών (βραχιολάκι) για τα νοσοκομεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Χάρη στις στοχευμένες παρεμβάσεις και τις οργανωτικές αλλαγές που υλοποιούμε τους τελευταίους μήνες, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών μειώθηκε κατά 65% την περίοδο Φεβρουάριος – Οκτώβριος 2025.

Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης έχει πλέον διαμορφωθεί στις 3 ώρες και 30 λεπτά, βελτιώνοντας ουσιαστικά την εμπειρία των ασθενών στα επείγοντα.

Κάθε βήμα βελτίωσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σημαίνει πιο ανθρώπινη φροντίδα, λιγότερη ταλαιπωρία και πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες για όλους. Τα αποτελέσματα είναι ηλεκτρονικά καταγεγραμμένα και δεν χωρούν καμμία αμφισβήτηση. Χαλάμε το αφήγημα της μιζέριας αλλά δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια μας.

Στόχος και καθήκον μας να κάνουμε την ζωή των ασθενών έστω και λίγο καλύτερη!».

 

 

16:13 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

