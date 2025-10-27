Κυψέλη: Συνελήφθη 37χρονος που απείλησε με όπλο γυναίκα σε κατάστημα

Από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη, πρωινές ώρες του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου στην περιοχή της Κυψέλης, 37χρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης για παράβαση του νόμου περί όπλων και απειλή.

Συγκεκριμένα, πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ο κατηγορούμενος με αφορμή φραστικό επεισόδιο, απείλησε με πιστόλι γυναίκα θαμώνα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Κυψέλης.

Κληθέντες αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. άμεσα μετέβησαν στο σημείο όπου ακινητοποίησαν τον 37χρονο, ενώ κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν κάτω από σταθμευμένο όχημα, όπου το είχε κρύψει ο κατηγορούμενος, το πιστόλι με γεμιστήρα και 6 φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.