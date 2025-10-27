ΣΥΡΙΖΑ: Ξηλώνεται το κύκλωμα των αρίστων στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη από τη θέση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαιώνει με τον πιο ηχηρό τρόπο όσα ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει καταγγείλει εδώ και μήνες: ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μετατρέψει έναν κρίσιμο δημόσιο οργανισμό, πυλώνα στήριξης του αγροτικού κόσμου, σε πεδίο εξυπηρέτησης κομματικών, ιδιωτικών και οικογενειακών συμφερόντων» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

Όπως υπογραμμίζουν από την Κουμουνδούρου, «ο κ. Καϊμακάμης, κατά δήλωση του νεοδημοκράτης και προσωπική επιλογή του Τσιάρα (αυτό ήταν και το μοναδικό κριτήριο για την τοποθέτησή του σε μια τόσο κρίσιμη θέση), όπως παραδέχθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, την ώρα που διαχειρίζεται δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών ενισχύσεων είναι μέτοχος σε εταιρεία ζωοτροφών, εργάζεται ως σύμβουλος σε ιδιωτική εταιρεία αγροτοδιατροφής και η οικογένειά του λαμβάνει αγροτικές επιδοτήσεις!».

«Όταν ο ίδιος δηλώνει πως “αν προκύψει σύγκρουση συμφερόντων θα παραιτηθώ} και τελικά παραιτείται, η ομολογία, πια, είναι εξόφθαλμη» τονίζουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτουν: «Την ίδια στιγμή, η κατάθεσή του στην Επιτροπή εξέθεσε τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, τον κ. Μυλωνάκη: ενώ ο τελευταίος ισχυρίζεται ότι “η κυβέρνηση διασφάλισε την απρόσκοπτη πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ”, ο κ. Καϊμακάμης διέψευσε οποιαδήποτε προθυμία συνεργασίας, παίρνοντας το μέρος του πρώην προέδρου Νίκου Σαλάτα, που “καρατομήθηκε” με εντολή του Μεγάρου Μαξίμου».

Καταλήγοντας, στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνεται: «Τελικά, ο μόνος που μπορεί να δώσει όλες τις απαντήσεις για το πώς στήθηκε το γαλάζιο κύκλωμα λεηλασίας του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ζητά να έρθει εδώ και τώρα να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή».

