Τσιάρας: Να ενεργοποιηθούν όλοι οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί για τη στήριξη της κτηνοτροφίας

Την ανάγκη να ενεργοποιηθούν όλοι οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί για την αντιμετώπιση των ζωονόσων και τη στήριξη του κόσμου που εξαρτάται από την κτηνοτροφία, υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας, η νέα ΚΑΠ πρέπει να δίνει έμφαση στη στήριξη των νέων και των πραγματικών παραγωγών και τόνισε ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα σημαίνει διατήρηση και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Αναφερόμενος στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή γεωργία και κτηνοτροφία, ο Έλληνας υπουργός δήλωσε ότι η εποχή των προκλήσεων συνοδεύεται και από την εμφάνιση ζωονόσων εκτεταμένα σε πολλές χώρες. Όπως είπε, είναι η στιγμή που πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί, κυρίως για να υπάρξει η στήριξη όχι μόνο της κτηνοτροφίας, αλλά και όλων αυτών που εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα.

Τόνισε ταυτόχρονα την σημασία του πρωτογενούς τομέα για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και υπογράμμισε ότι η Ευρώπη αποδεικνύει πάντα πως τις κρίσιμες στιγμές συνεργάζεται, δίνει όλη τη δύναμή της και καταφέρνει μέσα από αποφάσεις και συγκεκριμένες επιλογές να στηρίζει τον πρωτογενή τομέα, να του δίνει την επιλογή της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας και κυρίως να τον αναδεικνύει σε έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες κοινωνικής συνοχής.

Επίσης, ο υπουργός επεσήμανε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μία περίοδο που «πρέπει να αναθεωρήσουμε, αλλά βεβαίως και να προσέξουμε εξελίξεις οι οποίες αφορούν τον πρωτογενή τομέα, με σχεδιασμό και δράσεις που πρέπει να τον στηρίξουν, κυρίως μέσα από το πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής».

Ακόμα, σημείωσε ότι η Ελλάδα επιμένει πως η νέα ΚΑΠ πρέπει να παραμείνει ισχυρή και ανεξάρτητη, για να μπορέσει να δώσει την πραγματική ώθηση, αλλά να στηρίξει και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, μέσα από πολιτικές που αφορούν κυρίως την ανθεκτικότητά του.

Επιπλέον, ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε στην ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους νέους ανθρώπους, στις γυναίκες, στις απομακρυσμένες και μειονεκτικές περιοχές, τονίζοντας ότι πρέπει «να διασφαλίσουμε ισχυρούς πόρους, ώστε η νέα προγραμματική περίοδος να συνοδεύεται από την πραγματική στήριξη του πρωτογενούς τομέα».

