Νέα Αριστερά: Η παραίτηση του part time αντιπροέδρου του OΠEKEΠΕ αποτελεί παραδοχή ενοχής της κυβέρνησης

Enikos Newsroom

πολιτική

Νέα Αριστερά

«Η αποδοχή της παραίτησης του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Ιωάννη Καϊμακάμη, αποτελεί παραδοχή ενοχής και μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει όσα η Νέα Αριστερά είχε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή, θεωρώντας αδιανόητο ότι ο κ. Καϊμακάμης παρέμενε ακόμη στη θέση του και περίμενε αυτονόητα την άμεση αποπομπή του από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Στις 9 Οκτωβρίου, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο ίδιος ο κ. Καϊμακάμης είχε παραδεχθεί ότι:

• Η οικογένειά του λαμβάνει αγροτικές επιδοτήσεις από τον ίδιο οργανισμό που διοικεί.

• Υφίσταται προφανής σύγκρουση συμφερόντων, την οποία ο ίδιος αναγνώρισε.

• Εργάζεται ”part-time” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ιδιωτική επιχείρηση», σημειώνει η Νέα Αριστερά, τονίζοντας πως «παρά τις παραδοχές αυτές, η κυβέρνηση χρειάστηκε εβδομάδες για να πράξει το αυτονόητο».

«Η Νέα Αριστερά υπενθυμίζει ότι η παραίτηση δεν αναιρεί την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία αρχικά κάλυψε τον κ. Καϊμακάμη, αγνοώντας τις αποκαλύψεις και τις θεσμικές αντιφάσεις που προέκυψαν», καταλήγει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γκρίζα μαλλιά: 5 τροφές που μπορεί να σας βοηθήσουν να τα προλάβετε

Τα έξυπνα παιδιά ζουν περισσότερο, λέει νέα μελέτη – Ποια η σύνδεση ανάμεσα σε ευφυΐα και μακροζωία

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 21,6% στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Ιούλιο – Αναλυτικά τα στοιχεία

Θεσσαλονίκη: Παράταση για την καθολική εφαρμογή του συστήματος IRIS ζητεί το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο

Nέα πολύχρωμη φωτογραφία από το νεφέλωμα Medulla δείχνει έναν τεράστιο «κοσμικό εγκέφαλο» στο σύμπαν

OpenAI: Αναφορές ότι αναπτύσσει νέο εργαλείο δημιουργικής μουσικής – Πώς θα λειτουργεί
περισσότερα
16:28 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Γεωργιάδης για βραχιολάκια: «Στις 3,5 ώρες ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης στα επείγοντα των νοσοκομείων – Μειώθηκε κατά 65%»

Μειώθηκε κατά 65% ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομε...
15:21 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Ξηλώνεται το κύκλωμα των αρίστων στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη από τη θέση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαιώνει με τον...
15:10 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Τσιάρας: Να ενεργοποιηθούν όλοι οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί για τη στήριξη της κτηνοτροφίας

Την ανάγκη να ενεργοποιηθούν όλοι οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί για την αντιμετώπιση των ζωονόσων κ...
14:47 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Παύλος Μαρινάκης: Η ερώτηση για τη συνέντευξη Κυρανάκη στον Realfm 97,8 και η απάντηση για τα νέα τρένα που έχουν υποσχεθεί οι Ιταλοί

Για την απάντηση που έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης στον Realf...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς