Τραμπ προς Πούτιν: «Τελείωσε τον πόλεμο αντί να δοκιμάζεις πυραύλους» – Η ψυχρή προειδοποίηση προς τον Ρώσο ηγέτη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε μια αυστηρή προειδοποίηση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, έπειτα από την ανακοίνωση της Μόσχας ότι προχώρησε σε δοκιμή του νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ «Burevestnik», τον οποίο το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει «ανίκητο» και «μοναδικό».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να καλεί τον Ρώσο ηγέτη να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία αντί να πραγματοποιεί πυρηνικές δοκιμές.

Ο «μοναδικός» πύραυλος της Ρωσίας

Ο Πούτιν δήλωσε την Κυριακή ότι η Ρωσία «δοκίμασε με επιτυχία τον μοναδικό, πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ Burevestnik», προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται «στην προσπάθεια διασφάλισης της εθνικής ασφάλειας της χώρας».

Φορώντας στρατιωτική στολή, ο Ρώσος Πρόεδρος επαίνεσε τον πύραυλο ως «πραγματικά ένα μοναδικό όπλο, το οποίο καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν διαθέτει», δίνοντας εντολή να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών ώστε το σύστημα να ενταχθεί στην στρατιωτική υπηρεσία της χώρας.

Russia has successfully tested its nuclear-powered Burevestnik cruise missile, a weapon Moscow says can evade any defense system pic.twitter.com/faTZWp7FmR — Reuters (@Reuters) October 26, 2025



Ο αρχηγός του ρωσικού Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, ενημέρωσε τον Πούτιν ότι η δοκιμή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, με τον πύραυλο να διανύει περίπου 14.000 χιλιόμετρα (8.700 μίλια) σε διάρκεια πτήσης 15 ωρών.

Ο στενός συνεργάτης του Πούτιν, Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι η Μόσχα είχε ενημερώσει εκ των προτέρων τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προγραμματισμένη δοκιμή.

Russia leapfrogs America in military technology yet again, demonstrating its “Burevestnik” cruise missile that has UNLIMITED range. It can circle the Earth many times, loitering in the atmosphere and waiting for commands. It does this because it’s powered by an on-board small… pic.twitter.com/a30vfxQAPC — HealthRanger (@HealthRanger) October 27, 2025



Ο Πούτιν είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά τον «ανίκητο» Burevestnik το 2018, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει «σχεδόν απεριόριστη εμβέλεια και τη δυνατότητα να αποφεύγει την αμερικανική αντιπυραυλική άμυνα».

«Κανείς δεν ήθελε να μας ακούσει. Λοιπόν, ακούστε μας τώρα», είχε δηλώσει τότε. Το σύστημα είχε απασχολήσει ξανά τη διεθνή επικαιρότητα το 2019, όταν μια αποτυχημένη δοκιμή στην Αρκτική προκάλεσε έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε επιστήμονες.

Εκτοξεύθηκε από το αρχιπέλαγος Νόβαγια Ζεμλιά

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Νορβηγίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η δοκιμή του νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Burevestnik («Θαλασσοβάτης»), που πραγματοποίησε η Ρωσία την περασμένη εβδομάδα, έγινε από το αρχιπέλαγος της Novaya Zemlya (Νόβαγια Ζεμλιά – Νέα Γη) στην θάλασσα του Μπάρεντς.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε μια δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Skyfall (Burevestnik) από την Νέα Γη», ανέφερε με δήλωσή του που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Reuters ο αντιναύαρχος Νιλς Αντρέας Στενσοένς, επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Νορβηγίας

🚨🚨 Unlimited-range Burevestnik joins Russia’s elite missile club — after flying 14K km A glimpse inside Russia’s top-tier arsenal 🧵👇 https://t.co/IjcrJRWJp5 pic.twitter.com/fABARGFVJs — Sputnik India (@Sputnik_India) October 26, 2025



Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο πύραυλος 9M730 Burevestnik είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης.

Ο νέος πυρηνοκίνητος πύραυλος (SSC-X-9 Skyfall, σύμφωνα με την κωδική ονομασία του ΝΑΤΟ) μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή.

Η αντίδραση του Τραμπ

Ερωτηθείς τη Δευτέρα από δημοσιογράφους εντός του προεδρικού αεροσκάφους Air Force One σχετικά με τη ρωσική δοκιμή, ο Τραμπ απάντησε ότι ο Πούτιν «θα έπρεπε να επικεντρωθεί στον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία, αντί να πραγματοποιεί δοκιμές πυραύλων».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε μάλιστα σε μια ψυχρή προειδοποίηση προς τον Ρώσο ηγέτη, λέγοντας: «Ξέρουν ότι έχουμε ένα πυρηνικό υποβρύχιο, το καλύτερο στον κόσμο, ακριβώς έξω από τις ακτές τους».

Trump on Russia: “They knew we have a nuclear submarine — the greatest in the world — right off their shore.” pic.twitter.com/Jne6UVW8XG — Aaron Rupar (@atrupar) October 27, 2025



Ο Τραμπ συνέχισε, υπογραμμίζοντας πως «δεν παίζουν παιχνίδια μαζί μας, αλλά ούτε κι εμείς παίζουμε παιχνίδια μαζί τους», επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό που λέει ο Πούτιν. Παρεμπιπτόντως, θα έπρεπε να τελειώσει τον πόλεμο. Ένας πόλεμος που θα έπρεπε να έχει διαρκέσει μία εβδομάδα, πλησιάζει τώρα στο τέταρτο έτος του. Αυτό θα έπρεπε να κάνει, αντί να δοκιμάζει πυραύλους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εντείνει τις πιέσεις του προς την Ουάσιγκτον, ζητώντας από τις ΗΠΑ να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ώστε να εξαναγκάσουν τον Πούτιν να κάνει ειρήνη. Ο Ζελένσκι επαίνεσε τις πρόσφατες κυρώσεις του προέδρου Τραμπ κατά της Ρωσίας, λέγοντας ότι «θα κάνουν τη διαφορά», αλλά προειδοποίησε πως απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη πίεση για να τερματιστεί η σύγκρουση που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ανησυχεί για την κλιμάκωση. Όμως πιστεύω ότι αν δεν υπάρξουν διαπραγματεύσεις, η κλιμάκωση θα έρθει έτσι κι αλλιώς. Αν ο Πούτιν δεν σταματήσει, χρειαζόμαστε κάτι για να τον σταματήσει. Οι κυρώσεις είναι ένα τέτοιο όπλο, αλλά χρειαζόμαστε επίσης πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Axios την Κυριακή.

Με πληροφορίες από: Guardian, New York Post