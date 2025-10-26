Η Ρωσία προχώρησε σε δοκιμή νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ – «Είναι ανίκητος» λέει ο Πούτιν

Η Ρωσία προχώρησε σε δοκιμή νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή, ονόματι Burevestnik, σύμφωνα με ενημέρωση του επικεφαλής του γενικού επιτελείου στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο πύραυλος διέσχισε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες, είπε στον Πούτιν ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ, αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ρωσίας.

Σε δηλώσεις του σήμερα, ο Πούτιν, ντυμένος με στολή παραλλαγής, δήλωσε στον Γκεράσιμοφ ότι οι κρίσιμης σημασίας δοκιμές του Burevestnik ολοκληρώθηκαν και ότι θα ξεκινήσουν εργασίες για το τελικό στάδιο πριν από την ανάπτυξη των πυραύλων.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε ότι ο 9M730 Burevestnik (Storm Petrel – «Θαλασσοβάτης») – που ονομάστηκε SSC-X-9 Skyfall από το ΝΑΤΟ – είναι «ανίκητος…» έναντι των τρεχουσών και μελλοντικών πυραυλικών αμυνών, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και απρόβλεπτη διαδρομή πτήσης. «Δεν υπάρχει ανάλογο στον κόσμο» ανέφερε.