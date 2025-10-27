Συγκλονιστικό βίντεο: Αεροσκάφος πέρασε ξυστά πάνω από αυτοκίνητα – «Δεν υπήρχε χρόνος να σκεφτώ»

Σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν στην Οκλαχόμα, στις ΗΠΑ, όταν ένα στρατιωτικό αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο, περνώντας ελάχιστα εκατοστά πάνω από ένα Tesla.

Το βίντεο από το περιστατικό, που καταγράφηκε από την κάμερα του οδηγού, κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας ανατριχίλα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, λίγο πριν από τις 2 μ.μ., όταν το αεροσκάφος OA-1K Skyraider II της Εθνικής Φρουράς της Οκλαχόμα, που είχε απογειωθεί από τη βάση Will Rogers Air National Guard Base στο πλαίσιο εκπαιδευτικής αποστολής, παρουσίασε βλάβη στον κινητήρα και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε λεωφόρο της Οκλαχόμα Σίτι, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο KOCO News 5.

Ο οδηγός του Tesla, Μάθιου Τοπτσιάν, κατέγραψε τη στιγμή που το στρατιωτικό αεροσκάφος κατευθύνθηκε κατά μέτωπο προς το όχημά του, αναφέρει η New York Post. «Απλώς οδηγούσα στον δρόμο, και ξαφνικά, πάνω από ένα δέντρο, είδα το αεροπλάνο και σκέφτηκα: “Αυτό το αεροπλάνο φαίνεται χαμηλά. Πάρα πολύ χαμηλά”», δήλωσε.


Ο Τοπτσιάν περιέγραψε πως το αεροσκάφος εμφανίστηκε ξαφνικά, περνώντας ξυστά πάνω από έναν λόφο, παραλίγο να συγκρουστεί με ένα λευκό βαν, και στη συνέχεια το φτερό του παραλίγο να χτυπήσει το Tesla του, πριν χαθεί από το οπτικό του πεδίο.

«Καθώς πλησίαζε, πλησίαζε και πλησίαζε, είπα μέσα μου: “Αυτό το αεροπλάνο πάει να πέσει πάνω μου”», αφηγήθηκε. «Το είδα μόνο για μερικά δευτερόλεπτα, δεν υπήρχε χρόνος να σκεφτώ κάτι. Ήταν απλώς ένα “μπαμ, μπαμ, μπαμ” και έπρεπε να φύγω από εκεί», πρόσθεσε ο οδηγός.

Αφού συνειδητοποίησε ότι είχε γλιτώσει από μια πιθανή τραγωδία, ο Τοπτσιάν σταμάτησε το αυτοκίνητό του και παρατήρησε τη σκηνή γύρω του. «Κατέβασαν, νομίζω, καλώδια ρεύματος ή κάτι τέτοιο, οπότε υπήρχε φωτιά παντού», ανέφερε. «Νόμιζα ότι το αεροπλάνο είχε εκραγεί, και τηλεφώνησα στη μητέρα μου λέγοντάς της: “Δεν ξέρω τι συμβαίνει”».

Παρά το σοκ, ο ίδιος δήλωσε ευγνώμων που δεν τραυματίστηκε κανείς. «Το αύριο δεν είναι δεδομένο – ζήσε για το σήμερα», είπε συγκινημένος.

Λίγο αργότερα, η τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία έφτασε στο σημείο και, προς έκπληξη όλων, διαπίστωσε ότι οι δύο πιλότοι που επέβαιναν στο στρατιωτικό αεροσκάφος είχαν ήδη βγει μόνοι τους και ήταν σώοι. «Μόλις φτάσαμε στη σκηνή, ήταν ανακουφιστικό να βλέπουμε τους δύο πιλότους να μας λένε ότι είναι όλοι καλά», δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Σκοτ Ντάγκλας, στο KOCO News 5.

Ένα από τα μέλη του πληρώματος είπε στους διασώστες ότι η βλάβη στον κινητήρα προκάλεσε την πτώση του αεροσκάφους, το οποίο κατά τη διάρκεια της προσγείωσης έσκισε καλώδια ρεύματος, προκαλώντας διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή και πυρκαγιά στη βλάστηση. Κατά τη σύγκρουση, πινακίδες κυκλοφορίας σφηνώθηκαν πάνω στο φτερό του στρατιωτικού αεροσκάφους.

Η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (Air Force Special Operations Command) ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση.

