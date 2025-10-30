Νέα Αρχή Εποπτείας της Αγοράς: 500 ελεγκτές στη «μάχη» κατά της ακρίβειας – Οι αρμοδιότητες και τα πρόστιμα

Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

Νέα Αρχή Εποπτείας της Αγοράς: 500 ελεγκτές στη «μάχη» κατά της ακρίβειας – Οι αρμοδιότητες και τα πρόστιμα

Με 500 στελέχη, εκ των οποίων τα 300 θα ασχολούνται αποκλειστικά με τους ελέγχους, θα προσπαθήσει η νέα Ανεξάρτητη Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή να προασπίσει τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση από το υπουργείο Ανάπτυξης έως τις 11 Νοεμβρίου, στόχος της της νέας Ανεξάρτητης Αρχής είναι η ενίσχυση της διαφάνειας της αγοράς, η αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, η προάσπιση των οικονομικών τους συμφερόντων και η διαμόρφωση μίας υγιούς καταναλωτικής συνείδησης.

Αναφορικά με την εποπτεία και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς θα διενεργεί ελέγχους για την αντιμετώπιση του παράνομου και του υπαίθριου εμπορίου, για την καταπολέμηση φαινομένων παραπλάνησης των καταναλωτών, θα εκπονεί, από κοινού με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο και Προγραμματισμό, για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου των προϊόντων και υπηρεσιών, θα συγκροτεί και θα συντονίζει μεμονωμένα ή μικτά κλιμάκια ελέγχου σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για τον έλεγχο της αγοράς, την πάταξη του παράνομου εμπορίου και την εποπτεία της εφαρμογής των κανόνων διακίνησης εμπορίας προϊόντων. Επίσης θα τηρεί ψηφιακό σύστημα διαχείρισης των δεδομένων και θα εκπονεί μελέτες, έρευνες και αναλύσεις για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς.

Πρόστιμα

Επίσης, θα διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας, για τη διαπίστωση παραβάσεων που αφορούν στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ενώ θα διαπιστώνει παραβάσεις, θα συντάσσει σχετικές εκθέσεις ελέγχου και θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Αναφορικά με την παρακολούθηση και την εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή θα λαμβάνει και εξετάζει καταγγελίες και αναφορές καταναλωτών και ενώσεων καταναλωτών για παράβαση των κανόνων που αποβλέπουν στην προστασία των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών, καθώς και των κανόνων που αφορούν στην προστασία των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές ενημέρωσης.

Θα διενεργεί ελέγχους, περιλαμβανομένων των σαρώσεων σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικών καταστημάτων, μετά από καταγγελία ή αυτεπαγγέλτως, της παραβίασης των κανόνων προστασίας του καταναλωτή στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών. Θα επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα στους παραβάτες της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή και θα ελέγχει τη συμμόρφωση με τους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών.

Αρμοδιότητες

Σημειώνεται ότι στην Αρχή συστήνεται πενταμελές Συμβούλιο Διοίκησης, αποτελούμενο από τον πρόεδρο και ακόμη τέσσερα τακτικά μέλη. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζεται ως πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης.

Στην Αρχή, όπως προαναφέρθηκε, συστήνονται 500 θέσεις, πέραν των καλυπτόμενων από μετακλητούς, εκ των οποίων, 300 τουλάχιστον θέσεις καταλαμβάνονται από Ελεγκτές.

Στη νέα Αρχή συνενώνονται το προσωπικό και οι αρμοδιότητες των παρακάτω υφισταμένων υπηρεσιών:

  • της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς του υπουργείου Ανάπτυξης, εκτός του τμήματος Χημικών Αναλύσεων,
  • της διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, που υπάγεται στη γενική διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της γενικής γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
  • του τμήματος Γ’ Επικοινωνίας και Εξωστρέφειας, που υπάγεται στη διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή της γενικής διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της γενικής γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης και
  • της ανεξάρτητης αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρέπει πάντα να παίρνουν φάρμακα όσοι έχουν υψηλή χοληστερίνη; Τι λένε ειδικοί

Καθαριότητα: Πώς να κάνετε τον νεροχύτη της κουζίνας να λάμψει;

Νέα Αρχή Εποπτείας της Αγοράς: 500 ελεγκτές ρίχνονται στη «μάχη» κατά της ακρίβειας

Η Nvidia έγραψε ιστορία: Η πρώτη εταιρεία που «έσπασε το φράγμα» των 5 τρισ. δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση

Το OnePlus 15 κυκλοφόρησε στην Κίνα – Η παγκόσμια έκδοση «έρχεται σύντομα»

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
21:43 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή καταβάλλονται επιδόματα 188 εκατ. ευρώ – Ποιους αφορά

Την Παρασκευή, 31/102025, θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα για τον μήνα Οκτώβριο, συν...
21:32 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Στη μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% προχώρησε η FED

Αν και διχασμένη, η ομοσπονδιακή τράπεζα (FED), στις ΗΠΑ, μείωσε σήμερα τα επιτόκια κατά ένα τ...
10:55 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

ΕΝΦΙΑ: Μέσω myAADE οι δηλώσεις απαλλαγής για τις πυρκαγιές του 2025 – Όλες οι λεπτομέρειες

Μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ, myAADE  γίνεται η υποβολή των αιτήσεων απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ γι...
09:22 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Οι ρυθμίσεις που «ξεκλειδώνουν» τα κλειστά σπίτια – Αναλυτικά τα κίνητρα

Μεγαλύτερο κίνητρο για να ανοίξουν και να διατεθούν προς ενοικίαση χιλιάδες κατοικίες που παρα...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς