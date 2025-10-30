Υψηλό δεκαετίας για τις κινεζικές μετοχές με την έναρξη των συνομιλίων Τραμπ-Σι

Οι κινεζικές μετοχές κατέγραψαν την υψηλό δεκαετίας, καθώς ξεκίνησαν οι συνομιλίες μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Η είδηση αυτή συντηρεί μια επιφυλακτική αισιοδοξία για την πιθανότητα μιας ανακωχής στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, η οποία ενδέχεται να συμβάλει στη διατήρηση της θετικής προοπτικής των διεθνών αγορών.

Οι επενδυτές εμφανίστηκαν ενθαρρυμένοι από τις πρώτες ενδείξεις αποκλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά από την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης, ενώ διατήρησαν αμυντικές θέσεις για το ενδεχόμενο μιας πραγματικής συμφωνίας που θα προσφέρει πολύ λιγότερα από αυτά, για τα οποία θα μπορούσαν να πανηγυρίζουν.

«Θα έχουμε μία πολύ επιτυχημένη συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ έκανε χειραψία με τον Σι, προσθέτοντας ότι είναι ενδεχόμενο οι δύο ηγέτες να υπογράψουν μία εμπορική συμφωνία σήμερα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters