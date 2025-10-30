Υψηλό δεκαετίας για τις κινεζικές μετοχές με την έναρξη των συνομιλίων Τραμπ-Σι

Enikos Newsroom

διεθνή

ΚΙΝΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι κινεζικές μετοχές κατέγραψαν την υψηλό δεκαετίας, καθώς ξεκίνησαν οι συνομιλίες μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Η είδηση αυτή συντηρεί μια επιφυλακτική αισιοδοξία για την πιθανότητα μιας ανακωχής στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, η οποία ενδέχεται να συμβάλει στη διατήρηση της θετικής προοπτικής των διεθνών αγορών.

Τραμπ: Η εμπορική συμφωνία με την Κίνα μπορεί να υπογραφεί σήμερα – Σκληρός διαπραγματευτής ο Σι – ΒΙΝΤΕΟ

Οι επενδυτές εμφανίστηκαν ενθαρρυμένοι από τις πρώτες ενδείξεις αποκλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά από την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης, ενώ διατήρησαν αμυντικές θέσεις για το ενδεχόμενο μιας πραγματικής συμφωνίας που θα προσφέρει πολύ λιγότερα από αυτά, για τα οποία θα μπορούσαν να πανηγυρίζουν.

«Θα έχουμε μία πολύ επιτυχημένη συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ έκανε χειραψία με τον Σι, προσθέτοντας ότι είναι ενδεχόμενο οι δύο ηγέτες να υπογράψουν μία εμπορική συμφωνία σήμερα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρέπει πάντα να παίρνουν φάρμακα όσοι έχουν υψηλή χοληστερίνη; Τι λένε ειδικοί

Καθαριότητα: Πώς να κάνετε τον νεροχύτη της κουζίνας να λάμψει;

Νέα Αρχή Εποπτείας της Αγοράς: 500 ελεγκτές ρίχνονται στη «μάχη» κατά της ακρίβειας

Η Nvidia έγραψε ιστορία: Η πρώτη εταιρεία που «έσπασε το φράγμα» των 5 τρισ. δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που δουλεύει στο laptop του σε 14 δευτ...

Το OnePlus 15 κυκλοφόρησε στην Κίνα – Η παγκόσμια έκδοση «έρχεται σύντομα»
περισσότερα
06:41 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση κορυφής Τραμπ – Σι στη Μπουσάν

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, πραγματοποίησαν την πρώτη το...
05:00 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: Η εμπορική συμφωνία με την Κίνα μπορεί να υπογραφεί σήμερα – Σκληρός διαπραγματευτής ο Σι – ΒΙΝΤΕΟ

Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, συναντήθηκαν ...
04:30 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

NASA: Επιτυχημένη δοκιμαστική πτήση για το πρώτο εμπορικό υπερηχητικό αεροσκάφος – Θα έχει την τριπλάσια ταχύτητα από το Concorde

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία ανάπτυξης, το υπερηχητικό αεροσκάφος της NASA με το όνομα «Son of...
04:00 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ δίνει εντολή για δοκιμές πυρηνικών όπλων – «Δεν είχα άλλη επιλογή»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη (30/10) πως έδωσε εντολή να ξεκινήσουν...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς