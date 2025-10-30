ΗΠΑ: Νέο αμερικανικό πλήγμα με τέσσερις νεκρούς σε σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό ανακοίνωσε ο Χέγκσεθ – ΒΙΝΤΕΟ

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα εναντίον ύποπτου πλοιαρίου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ.

«Το συγκεκριμένο σκάφος, όπως και τα προηγούμενα, ήταν γνωστό στις υπηρεσίες πληροφοριών μας ότι συμμετείχε σε παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, κινούνταν σε γνωστή διαδρομή διακίνησης και μετέφερε ναρκωτικά», ανέφερε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Τέσσερις ναρκοτρομοκράτες που επέβαιναν στο σκάφος σκοτώθηκαν κατά την επίθεση, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα. Κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση», διευκρίνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Στην ανάρτηση περιλαμβανόταν και βίντεο διάρκειας 22 δευτερολέπτων, στο οποίο διακρίνεται ένα πλοιάριο στη θάλασσα να πλήττεται από πυρά και να εκρήγνυται.

«Το Δυτικό Ημισφαίριο δεν αποτελεί πλέον ασφαλές καταφύγιο για ναρκοτρομοκράτες που φέρνουν ναρκωτικά στις ακτές μας για να δηλητηριάσουν Αμερικανούς. Το Υπουργείο Πολέμου θα εξακολουθήσει να τους καταδιώκει και να τους εξοντώνει όπου κι αν δραστηριοποιούνται», υπογράμμισε ο Χέγκσεθ.

Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο δεκαπέντε πλήγματα εναντίον σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 62 νεκρούς.

Ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι νόμιμα τα πλήγματα σε διεθνή και ξένα χωρικά ύδατα, εναντίον υπόπτων που δεν έχουν συλληφθεί ή ανακριθεί.

Πηγή: Reuters

