Σοκ στην Καβάλα: Ανήλικος στο νοσοκομείο έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μπαρ

Ένας 15χρονος υπό την επήρεια μέθης μετά από κατανάλωση ποτών σε καφέ-μπαρ μεταφέρθηκε, το βράδυ της Τρίτης (28/10), στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης στην Καβάλα.

Συγκεκριμένα, o 15χρονος ένιωσε αδιαθεσία με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε κατάσταση μέθης στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης. Εκεί, οι γιατροί του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και στην συνέχεια αποχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες της ertnews.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το αστυνομικό τμήμα Νέστου και στη συνέχεια συνελήφθη ο 26χρονος ιδιοκτήτης του μπαρ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διάθεση και πώληση αλκοόλ σε ανήλικους και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Καβάλας για να απολογηθεί.