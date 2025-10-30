Σοκ στην Καβάλα: Ανήλικος στο νοσοκομείο έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μπαρ

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΛΚΟΟΛ

Ένας 15χρονος υπό την επήρεια μέθης μετά από κατανάλωση ποτών σε καφέ-μπαρ μεταφέρθηκε, το βράδυ της Τρίτης (28/10), στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης στην Καβάλα.

Συγκεκριμένα, o 15χρονος ένιωσε αδιαθεσία με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε κατάσταση μέθης στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης. Εκεί, οι γιατροί του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και στην συνέχεια αποχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες της ertnews.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το αστυνομικό τμήμα Νέστου και στη συνέχεια συνελήφθη ο 26χρονος ιδιοκτήτης του μπαρ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διάθεση και πώληση αλκοόλ σε ανήλικους και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Καβάλας για να απολογηθεί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι πιο αποτελεσματικές φράσεις για να ηρεμήσετε το παιδί σας σε όλες τις ηλικίες

Σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός Γιατρού-Σύντομα και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη

Η Nvidia έγραψε ιστορία: Η πρώτη εταιρεία που «έσπασε το φράγμα» των 5 τρισ. δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση

Συνάντηση ΚΕΔΕ – Υπουργείου Οικονομικών: Τι αποφασίστηκε για τη χρηματοδότηση των δήμων – Τα ανοιχτά ζητήματα

Το OnePlus 15 κυκλοφόρησε στην Κίνα – Η παγκόσμια έκδοση «έρχεται σύντομα»

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
01:30 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Γλυφάδα: Βροχή οι αποκαλύψεις για τον 38χρονο δράστη – Είχε απειλήσει την 70χρονη που τάιζε τα αδέσποτα τρεις ημέρες πριν την επίθεση

Μάχη για τη ζωή της, συνεχίζει να δίνει η 70χρονη που δέχτηκε χτύπημα με πέτρα στο κεφάλι της ...
22:54 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ξυλοδαρμός στο Κορωπί: «Με ενδιαφέρει μόνο να γίνει καλά» υποστηρίζει ο 50χρονος που προφυλακίστηκε – Τα πρώτα λόγια της 40χρονης στους συγγενείς της

Τον δρόμο για την φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 50χρονος  που κατηγορείται για τον άγριο...
22:34 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Δύο συλλήψεις για εμπορία ελαιολάδου αμφιβόλου προελεύσεως στο Καματερό – Κατασχέθηκαν 600 λίτρα

Συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας (27/10) από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Δύο άτομα ηλικία...
22:25 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Δολοφονία στην Κίσσαμο: «Είχα πάει στη γιορτή για να βοηθήσω με τα σουβλάκια» – Όσα ισχυρίστηκε στις Αρχές ο 23χρονος που πυροβόλησε τον 52χρονο

«Φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσει και για αυτό τον πυροβόλησα» φέρεται να ισχυρίζεται ο 23χρονος γι...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς