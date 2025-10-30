Τραμπ: Η εμπορική συμφωνία με την Κίνα μπορεί να υπογραφεί σήμερα – Σκληρός διαπραγματευτής ο Σι – ΒΙΝΤΕΟ

Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, συναντήθηκαν για πρώτη φορά δια ζώσης μετά από έξι χρόνια, στη Νότια Κορέα, με στόχο την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι μια εμπορική συμφωνία με την Κίνα θα μπορούσε να υπογραφεί σήμερα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Τραμπ εξέφρασε την προσδοκία του για μια επιτυχημένη συνάντηση και χαρακτήρισε τον Κινέζο πρόεδρο ως σκληρό διαπραγματευτή, τονίζοντας την αποφασιστικότητα και τις ικανότητές του στο τραπέζι των συνομιλιών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στο Μπουσάν, και, σύμφωνα με τον Τραμπ, θα μπορούσε να διαρκέσει τρεις έως τέσσερις ώρες. Κάμερες κατέγραψαν τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν χειραψία και χαιρετισμούς.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ανέφερε στον Αμερικανό ομόλογό του, ότι οι διαπραγματευτές των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου έχουν φτάσει σε μια βασική συμφωνία.

Ο Σι τόνισε επίσης ότι η ανάπτυξη της Κίνας δεν έρχεται σε αντίθεση με το όραμα του Τραμπ για την «Αναγέννηση της Αμερικής», σύμφωνα με την κρατική ειδησεογραφική υπηρεσία της Κίνας, Xinhua.

Σι: «Να αναλάβουμε από κοινού τις ευθύνες μας»

Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είπε στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι χώρες τους πρέπει να προσπαθήσουν να είναι «εταίροι και φίλοι» παρά τις όποιες διαφορές τους.

«Η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να αναλάβουν από κοινού τις ευθύνες τους ως μεγάλες δυνάμεις και να συνεργαστούν με στόχο την υλοποίηση φιλόδοξων έργων (…) προς όφελος τόσο των χωρών μας όσο και του κόσμου ολόκληρου», δήλωσε ο Σι κατά την έναρξη της συνάντησης των δύο ηγετών στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.