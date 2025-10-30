Βενεζουέλα: Αναχαίτιση τριών αεροσκαφών που χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ανακοίνωσε την Τετάρτη (29/10) ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του αναχαίτισαν το προηγούμενο τριήμερο τρία αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών και «προέρχονταν από τον βορρά» και την Καραϊβική.

«Προχθές, ένα αεροσκάφος που χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών εισήλθε (σ.σ. στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας) από την Καραϊβική. Η Πολεμική μας Αεροπορία το εντόπισε στο δευτερόλεπτο», δήλωσε ο Μαδούρο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με τηλεοπτική κάλυψη. «Σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη), δύο αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών εισήλθαν από τον βορρά. Και όπως προβλέπει η νομοθεσία μας, ακολουθήθηκε η διαδικασία αναχαίτισης…», συμπλήρωσε.

Η ανακοίνωση Μαδούρο περί αναχαίτισης αεροσκαφών έγινε σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική που εξαπολύει επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να ανήκουν σε καρτέλ ναρκωτικών.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τον Μαδούρο ότι είναι μέλος καρτέλ, κάτι που ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αρνείται κατηγορηματικά λέγοντας ότι διεξάγει επιχειρήσεις με στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.