Βενεζουέλα: Αναχαίτιση τριών αεροσκαφών που χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών

Νικολάς Μαδούρο
Πηγή: APnews

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ανακοίνωσε την Τετάρτη (29/10) ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του αναχαίτισαν το προηγούμενο τριήμερο τρία αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών και «προέρχονταν από τον βορρά» και την Καραϊβική.

Τρινιντάντ και Τομπάγκο: Η Βενεζουέλα καταγγέλλει «πρόκληση» για ξέσπασμα «πολέμου» αμερικανικές στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή

«Προχθές, ένα αεροσκάφος που χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών εισήλθε (σ.σ. στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας) από την Καραϊβική. Η Πολεμική μας Αεροπορία το εντόπισε στο δευτερόλεπτο», δήλωσε ο Μαδούρο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με τηλεοπτική κάλυψη. «Σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη), δύο αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών εισήλθαν από τον βορρά. Και όπως προβλέπει η νομοθεσία μας, ακολουθήθηκε η διαδικασία αναχαίτισης…», συμπλήρωσε.

Η ανακοίνωση Μαδούρο περί αναχαίτισης αεροσκαφών έγινε σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική που εξαπολύει επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να ανήκουν σε καρτέλ ναρκωτικών.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τον Μαδούρο ότι είναι μέλος καρτέλ, κάτι που ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αρνείται κατηγορηματικά λέγοντας ότι διεξάγει επιχειρήσεις με στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

