Τρινιντάντ και Τομπάγκο: Η Βενεζουέλα καταγγέλλει «πρόκληση» για ξέσπασμα «πολέμου» αμερικανικές στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή

Enikos Newsroom

διεθνή

βενεζουελα ασκησεισ

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατήγγειλε την Κυριακή (26/10) ότι η άφιξη του αμερικανικού αντιτορπιλικού USS Gravely στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο και οι στρατιωτικές ασκήσεις που έχουν προγραμματιστεί στο μικρό αρχιπέλαγος της Καραϊβικής αποτελούν «πρόκληση», ενώ παράλληλα ανακοίνωσε τη σύλληψη μισθοφόρων που – όπως ισχυρίζεται – συνδέονται με την CIA.

Βενεζουέλα: Διεξάγει γυμνάσια για την προστασία των ακτών της από «μυστικές επιχειρήσεις» των ΗΠΑ

«Η Βενεζουέλα καταγγέλλει στρατιωτική πρόκληση από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο σε συντονισμό με την CIA για το ξέσπασμα πολέμου στην Καραϊβική», αναφέρει η ανακοίνωση του Καράκας, σύμφωνα με την οποία «συνελήφθη ομάδα μισθοφόρων στην οποία παρείχε πληροφορίες η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών, η CIA».

Ο κατάπλους του USS Gravely, μαζί με μια μονάδα πεζοναυτών, για ασκήσεις με τις ένοπλες δυνάμεις του Τρινιντάντ και Τομπάγκο ανακοινώθηκε την Πέμπτη, καθώς η Ουάσινγκτον εντείνει τις πιέσεις σε βάρος του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει επτά πολεμικά πλοία στην Καραϊβική και στον Κόλπο του Μεξικού, επισήμως στο πλαίσιο επιχειρήσεων εναντίον των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, στοχεύοντας ιδίως τη Βενεζουέλα και τον πρόεδρό της. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι αναμένεται στην περιοχή το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο. Την Παρασκευή ο Μαδούρο είπε ότι πρόκειται για μια απόπειρα των ΗΠΑ «να εφεύρουν έναν νέο πόλεμο».

Ο Τραμπ κατηγορεί τον ομόλογό του ότι εμπλέκεται ευθέως στη διακίνηση ναρκωτικών, κάτι που ο Μαδούρο διαψεύδει κατηγορηματικά. Σύμφωνα με το Καράκας, η Ουάσινγκτον χρησιμοποιεί το λαθρεμπόριο ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή του καθεστώτος» και να αρπάξει τα σημαντικά πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε αεροπορικά πλήγματα εναντίον σκαφών τα οποία θεωρούν ότι διακινούν ναρκωτικά, στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό. Μέχρι σήμερα είναι γνωστά δέκα τέτοια πλήγματα, από τα οποία έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 43 άνθρωποι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης. Σε ένα από τα πλήγματα, στα μέσα Οκτωβρίου, σκοτώθηκαν δύο πολίτες του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, σύμφωνα με τις οικογένειές τους. Οι τοπικές αρχές ούτε το διέψευσαν ούτε το επιβεβαίωσαν.

Ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι νόμιμα τα πλήγματα σε διεθνή και ξένα χωρικά ύδατα, εναντίον υπόπτων που δεν έχουν συλληφθεί ή ανακριθεί.

