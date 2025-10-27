Πάτρα: Τρεις τραυματίες έπειτα από σοβαρά επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΠΑΤΡΑ ΞΥΛΟ

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (26/10) στο γήπεδο του Σαραβαλίου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24news, o αγώνας μεταξύ Πάτραι 2005 και ΑΕ Αιγίου για το πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας διεκόπη στο 60′ λεπτό, όταν σύμφωνα με πληροφορίες φίλαθλοι των δύο ομάδων συνεπλάκησαν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται ότι το ξύλο συνεχίστηκε και εκτός γηπέδου. Αποτέλεσμα της συμπλοκής ήταν να τραυματιστούν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.

Για την ιστορία του αγώνα, η ομάδα του Αιγίου βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 1-0.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στο σημείο παρέμεινε για αρκετή ώρα ισχυρή δύναμη της Αστυνομίας.

22:53 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

