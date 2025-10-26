Φάνης Μουρατίδης: «Δεν έχω αισθανθεί ότι κάποιος ήταν ενοχλημένος που υπάρχουν ηθοποιοί – παρουσιαστές»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Φάνης Μουρατίδης

Ο Φάνης Μουρατίδης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Κυριακή (26/10). Ο καλλιτέχνης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στο γεγονός πως κάποιοι ηθοποιοί, ανάμεσα σε αυτούς και εκείνος, ασχολούνται και με το κομμάτι της παρουσίασης.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για το γιατί ενοχλεί το να αναλαμβάνουν τον ρόλο του παρουσιαστή σε εκπομπές και οι ηθοποιοί, ο Φάνης Μουρατίδης απάντησε: «Δεν έχω αισθανθεί ότι κάποιος ήταν ενοχλημένος, ας πούμε, που υπάρχουν ηθοποιοί – παρουσιαστές και είπε: “Δεν κοιμάμαι τα βράδια, σας παρακαλώ”».

«Όπως υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι, που είναι από άλλους χώρους, και έρχονται στο θέατρο. Η Τέχνη είναι ένας πολύ ανοιχτός χώρος και ποτέ δεν εμπόδισε κανένα ταλέντο να εκφραστεί, αυτό είναι προς τιμήν μας», πρόσθεσε ο καλλιτέχνης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι κακός στο σεξ ο σύντροφος σας; Δείτε πώς να βελτιώσετε την ερωτική ζωή σας

Το makeup hack που μπορεί να εξαφανίσει τα σπυράκια σε δευτερόλεπτα

Τι καιρό θα κάνει τη Δευτέρα – Πού θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες

Χαμηλοσυνταξιούχοι: Αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα των 250 ευρώ – Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Η νέα λειτουργία Copilot Mode του Microsoft Edge ενεργοποιεί περισσότερες δυνατότητες AI

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:45 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Μίνα Καραμήτρου: «Εκείνη τη νύχτα φοβήθηκα για την οικογένεια μου και τους γείτονες» – Το περιστατικό που τη σημάδεψε

Σε ένα άγνωστο περιστατικό, στην μακρόχρονη καριέρα της, κατά το οποίο φοβήθηκε για τους δικού...
22:17 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Πολυδερόπουλος: Η πρώτη ανάρτηση μετά την είδηση της εγκυμοσύνης της συντρόφου του – Το τρυφερό βίντεο στο Instagram

Πατέρας για πρώτη φορά θα γίνει ο Νίκος Πολυδερόπουλος. Ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε την χαρά...
21:57 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Εμείς φέτος πρώτη φορά δεν θα γιορτάσουμε» – Η ανάρτηση για την γιορτή του Αγίου Δημητρίου και τον πατέρα του

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας αν ζούσε σήμερα (26/10), θα είχε την ονομαστική του εορτή. Ο αείμνηστο...
20:50 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Ματθίλδη Μαγγίρα: «Είχα τύψεις στην αρχή, επειδή δεν είχα τόσο πολύ χρόνο να περνάω με το παιδί μου»

Στο «Τζενeρέισον ΣΚ» ήταν καλεσμένη την Κυριακή (26/10) η Ματθίλδη Μαγγίρα. Η αγαπημένη καλλιτ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς