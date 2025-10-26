Φάνης Μουρατίδης: «Δεν έχω αισθανθεί ότι κάποιος ήταν ενοχλημένος που υπάρχουν ηθοποιοί – παρουσιαστές»

Ο Φάνης Μουρατίδης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Κυριακή (26/10). Ο καλλιτέχνης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στο γεγονός πως κάποιοι ηθοποιοί, ανάμεσα σε αυτούς και εκείνος, ασχολούνται και με το κομμάτι της παρουσίασης.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για το γιατί ενοχλεί το να αναλαμβάνουν τον ρόλο του παρουσιαστή σε εκπομπές και οι ηθοποιοί, ο Φάνης Μουρατίδης απάντησε: «Δεν έχω αισθανθεί ότι κάποιος ήταν ενοχλημένος, ας πούμε, που υπάρχουν ηθοποιοί – παρουσιαστές και είπε: “Δεν κοιμάμαι τα βράδια, σας παρακαλώ”».

«Όπως υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι, που είναι από άλλους χώρους, και έρχονται στο θέατρο. Η Τέχνη είναι ένας πολύ ανοιχτός χώρος και ποτέ δεν εμπόδισε κανένα ταλέντο να εκφραστεί, αυτό είναι προς τιμήν μας», πρόσθεσε ο καλλιτέχνης.