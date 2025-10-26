Ματθίλδη Μαγγίρα: «Είχα τύψεις στην αρχή, επειδή δεν είχα τόσο πολύ χρόνο να περνάω με το παιδί μου»

Στο «Τζενeρέισον ΣΚ» ήταν καλεσμένη την Κυριακή (26/10) η Ματθίλδη Μαγγίρα. Η αγαπημένη καλλιτέχνις, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, μίλησε για την κόρη της, Λήδα Φόστερ, η οποία ασχολείται επαγγελματικά με την μουσική. Υπενθυμίζεται ότι η ηθοποιός έφερε στον κόσμο το παιδί της το 2003, το οποίο είναι καρπός του έρωτά της με τον Αμερικανό μουσικό Άλεξ Φόστερ.

Η Ματθίλδη Μαγγίρα εξομολογήθηκε πως έχει κάνει λάθη ως μητέρα και ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε τύψεις επειδή δούλευε πάρα πολύ και δεν είχε τόσο χρόνο για να περνάει με την κόρη της.

«Φίλες είμαστε, γιατί λέμε τα πάντα μεταξύ μας. Εννοείται ότι θα την στηρίξω και θα της την πω, αν θεωρήσω ότι είναι λάθος, με τρόπο. Πολλές φορές την εκνευρίζει κιόλας ο τρόπος μου. Αλλά είμαι η μαμά της και αυτός ο ρόλος δεν αλλάζει. Τα λέμε όλα, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε φιλαράκια. Είμαι η μαμά της!», ανέφερε στην αρχή.

Συνεχίζοντας, η καλλιτέχνις εξήγησε πως: «Έχω κάνει τεράστια λάθη. Πολλά λάθη και αλίμονο αν δεν κάνεις λάθη, γιατί από τα λάθη μαθαίνεις, εξελίσσεσαι και γίνεσαι καλύτερος. Είχα τύψεις στην αρχή, επειδή δούλευα πάρα πολύ και δεν είχα τόσο πολύ χρόνο να περνάω με το παιδί μου. Έτρεχα πάρα πολύ».

Επιπλέον, η Ματθίλδη Μαγγίρα είπε ότι: «Παρ’ όλα αυτά προσπαθούσα να είναι ποιοτικός ο χρόνος επειδή ήταν λίγος και γι’ αυτό πάντα την αντιμετώπιζα σαν να είναι ένας μεγάλος άνθρωπος, από παιδάκι, της τα εξηγούσα όλα και ζητούσα συγγνώμη στα λάθη μου. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί έμαθε και το παιδί μου να ζητάει συγγνώμη. Πολύ σημαντικό πράγμα!».