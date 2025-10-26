Ματθίλδη Μαγγίρα: «Είχα τύψεις στην αρχή, επειδή δεν είχα τόσο πολύ χρόνο να περνάω με το παιδί μου»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ματθίλδη Μαγγίρα

Στο «Τζενeρέισον ΣΚ» ήταν καλεσμένη την Κυριακή (26/10) η Ματθίλδη Μαγγίρα. Η αγαπημένη καλλιτέχνις, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, μίλησε για την κόρη της, Λήδα Φόστερ, η οποία ασχολείται επαγγελματικά με την μουσική. Υπενθυμίζεται ότι η ηθοποιός έφερε στον κόσμο το παιδί της το 2003, το οποίο είναι καρπός του έρωτά της με τον Αμερικανό μουσικό Άλεξ Φόστερ.

Η Ματθίλδη Μαγγίρα εξομολογήθηκε πως έχει κάνει λάθη ως μητέρα και ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε τύψεις επειδή δούλευε πάρα πολύ και δεν είχε τόσο χρόνο για να περνάει με την κόρη της.

«Φίλες είμαστε, γιατί λέμε τα πάντα μεταξύ μας. Εννοείται ότι θα την στηρίξω και θα της την πω, αν θεωρήσω ότι είναι λάθος, με τρόπο. Πολλές φορές την εκνευρίζει κιόλας ο τρόπος μου. Αλλά είμαι η μαμά της και αυτός ο ρόλος δεν αλλάζει. Τα λέμε όλα, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε φιλαράκια. Είμαι η μαμά της!», ανέφερε στην αρχή.

Συνεχίζοντας, η καλλιτέχνις εξήγησε πως: «Έχω κάνει τεράστια λάθη. Πολλά λάθη και αλίμονο αν δεν κάνεις λάθη, γιατί από τα λάθη μαθαίνεις, εξελίσσεσαι και γίνεσαι καλύτερος. Είχα τύψεις στην αρχή, επειδή δούλευα πάρα πολύ και δεν είχα τόσο πολύ χρόνο να περνάω με το παιδί μου. Έτρεχα πάρα πολύ».

Επιπλέον, η Ματθίλδη Μαγγίρα είπε ότι: «Παρ’ όλα αυτά προσπαθούσα να είναι ποιοτικός ο χρόνος επειδή ήταν λίγος και γι’ αυτό πάντα την αντιμετώπιζα σαν να είναι ένας μεγάλος άνθρωπος, από παιδάκι, της τα εξηγούσα όλα και ζητούσα συγγνώμη στα λάθη μου. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί έμαθε και το παιδί μου να ζητάει συγγνώμη. Πολύ σημαντικό πράγμα!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι κακός στο σεξ ο σύντροφος σας; Δείτε πώς να βελτιώσετε την ερωτική ζωή σας

Το makeup hack που μπορεί να εξαφανίσει τα σπυράκια σε δευτερόλεπτα

Έρχεται νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους 21 εκατ. ευρώ για τις επιχειρήσεις – Ποιες αφορά σύμφωνα με τον Θεοδωρικάκο

Γιατί η αγορά “βλέπει” επέκταση της τουριστικής περιόδου

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Οδήγησε μέσα σε νεκροταφείο με Tesla και έκανε μια τρομακτική ανακάλυψη στην οθόνη του ταμπλό
περισσότερα
22:17 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Πολυδερόπουλος: Η πρώτη ανάρτηση μετά την είδηση της εγκυμοσύνης της συντρόφου του – Το τρυφερό βίντεο στο Instagram

Πατέρας για πρώτη φορά θα γίνει ο Νίκος Πολυδερόπουλος. Ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε την χαρά...
21:57 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Εμείς φέτος πρώτη φορά δεν θα γιορτάσουμε» – Η ανάρτηση για την γιορτή του Αγίου Δημητρίου και τον πατέρα του

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας αν ζούσε σήμερα (26/10), θα είχε την ονομαστική του εορτή. Ο αείμνηστο...
20:10 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή ανάρτηση για την ονομαστική εορτή του πατέρα της – «Χρόνια πολλά μπαμπά»

Του Αγίου Δημητρίου σήμερα (26/10) και ανάμεσα στους εορτάζοντες είναι και ο πατέρας της Κατερ...
18:59 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Ρούλα Ρέβη για την φωτογραφία του Αποστόλη Τότσικα με το κόκκινο κραγιόν: «Έγινε αναπαραγωγή, γιατί είναι ένα στερεότυπο»

Πριν από λίγες ημέρες η Ρούλα Ρέβη είχε ανεβάσει μία φωτογραφία του Αποστόλη Τότσικα, στην οπο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς