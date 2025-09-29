Ματθίλδη Μαγγίρα για την κόρη της: «Έκανα πάρα πολλά λάθη στη Λήδα, πρέπει να έχεις τη δύναμη να ζητάς συγγνώμη»

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης το πρωί της Δευτέρας (29/9) υποδέχτηκαν στην εκπομπή τους την Ματθίλδη Μαγγίρα. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις μίλησε και για το πώς είναι ως μητέρα στην κόρη της, Λήδα Φόστερ, καθώς και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως μονογονεϊκή οικογένεια. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι έκανε λάθη και τόνισε το πόσο σημαντικό είναι ένας γονέας να ζητάει συγγνώμη από το παιδί του.

Η Ματθίλδη Μαγγίρα εξήγησε στη συνέντευξή της πως: «Ως μητέρα δεν πάω με τις ταμπέλες, δηλαδή θα με δεις και έτσι θα με δεις και αλλιώς, παίζω όλους τους ρόλους. Έχει να κάνει με το πώς νιώθεις και ανάλογα με την περίπτωση… Είναι το πώς θα αντιμετωπίσεις και θα διαχειριστείς την κάθε κατάσταση».

Μιλώντας για τις δυσκολίες της μονογονεϊκής οικογένειας, η ηθοποιός και τραγουδίστρια ανέφερε ότι: «Όταν είναι ο μπαμπάς και η μαμά, ο ένας κάνει τον κακό και ο άλλος τον καλό, οπότε το παιδί θα το μαλώσει ο ένας, θα πάει στον άλλο όμως να νιώσει την αγκαλιά. Μόλις κάνεις τον κακό πονάει η ψυχή σου, θέλεις να το πάρεις αγκαλιά, αλλά δεν κάνει εκείνη την ώρα, πρέπει να κρατηθείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολη λοιπόν αυτή η ισορροπία στη μονογονεϊκή οικογένεια, το πώς θα κρατήσεις το όριο, είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Καταρχάς πρέπει εμείς να αποκτήσουμε όριο, για να μπορέσουμε να βάλουμε στους άλλους! Οπότε από εκεί ξεκινάει η ιστορία, πρέπει να βρούμε τα δικά μας όρια».

Ακόμα, η Ματθίλδη Μαγγίρα τόνισε πως: «Θέλει να λες τις αλήθειες σου στο παιδί σου, να έχεις τη δύναμη να ζητάς συγγνώμη όταν κάνεις λάθος, γιατί έκανα πάρα πολλά λάθη στη Λήδα. Πήγαινε στο δωμάτιό της έκλαιγε και έπειτα από λίγο πήγαινα και της έλεγα ”έλα να το συζητήσουμε”. Έκλαιγα και εγώ, έκλαιγε και αυτή, αγκαλιαζόμασταν στο τέλος και το λύναμε!».