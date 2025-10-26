Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Εμείς φέτος πρώτη φορά δεν θα γιορτάσουμε» – Η ανάρτηση για την γιορτή του Αγίου Δημητρίου και τον πατέρα του

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας αν ζούσε σήμερα (26/10), θα είχε την ονομαστική του εορτή. Ο αείμνηστος δημοσιογράφος άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής 24 Αυγούστου, σε ηλικία 79 ετών, με την είδηση του θανάτου του να σκορπίζει τη θλίψη.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με αφορμή την σημερινή ημέρα, έκανε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, για τον πατέρα του.

Ο γνωστός παρουσιαστής ανέβασε στο προφίλ του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μία φωτογραφία του πατέρα του από έξοδό του.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο γιος του αείμνηστου δημοσιογράφου έχει γράψει: «Χρόνια πολλά σε όλους τους Δημήτρηδες. Εμείς φέτος πρώτη φορά δεν θα γιορτάσουμε».

Σε συνέντευξή του στον Γιώργο Λιάγκα πριν από λίγο καιρό, ο ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως: «Χαίρομαι που πρόλαβε να με δει να κάνω κάποια πράγματα. Μου φαίνεται απίστευτο που το Σάββατο έχουμε πρεμιέρα και δεν θα έχω μηνύματα. Ανά 5 λεπτά μου έστελνε μηνύματα, παρατηρήσεις… Ήταν πάρα πολύ αυστηρός με εμένα, αλλά και πολύ γλυκός. Έχω ένα μήνυμά του, μου έγραψε το καλοκαίρι “ρε είσαι πολύ καλός, θα βάλω τα κλάματα”. Το έχω κρατήσει. Κράτησα τηλέφωνα, κλήσεις, ψάχνω βίντεο παλιά…».