Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκινητική ανάρτησή του για τις 40 μέρες από τον θάνατο του πατέρα του

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποχώρησε νωρίτερα σήμερα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», καθώς είχε προγραμματιστεί το μνημόσυνο για τις 40 μέρες από τον θάνατο του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Ο γνωστός παρουσιαστής ανάρτησε στα social media μια πολύ συγκινητική εικόνα από το μνήμα της οικογένειας, όπου υπάρχουν οι φωτογραφίες του παππού του και του πατέρα του.

«Πείτε τα εκεί πάνω…! Χαμογελαστοί κι αγκαλιασμένοι. Δεν είστε απλά φωτογραφίες, είστε μια ζωή γεμάτη αναμνήσεις», έγραψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στο Instagram.