Γάζα: Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι έχασε επαφή με δύο ομήρους κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς είπε σήμερα πως έχασε επαφή με δύο ομήρους στην πόλη της Γάζας, εξαιτίας ισραηλινών επιδρομών, σύμφωνα με μια ανακοίνωση.

«Οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ ανακοινώνουν πως έχασαν επαφή με δύο κρατούμενους (…) έπειτα από τις στυγνές στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις βίαιες επιθέσεις στις συνοικίες Σάμπρα και Ταλ αλ Χάουα, τις τελευταίες 48 ώρες», αναφέρεται.

«Η ζωή των δύο κρατούμενων βρίσκεται σε πραγματικό κίνδυνο και οι (ισραηλινές) δυνάμεις πρέπει να αποσυρθούν αμέσως από το νότιο τμήμα του δρόμου 8 και να σταματήσουν τις αεροπορικές επιχειρήσεις για 24 ώρες, από τις 18.00 σήμερα, προκειμένου να επιτρέψουν προσπάθειες διάσωσης κρατουμένων», έγραψαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ Κάσαμ σε μια άλλη ανακοίνωση.

Παλαιότερα, η ισλαμιστική οργάνωση είχε ήδη ανακοινώσει πως είχε χάσει επαφή με έναν Ισραηλινό-Αμερικανό όμηρο, τον οποίο είχε απελευθερώσει λίγες ημέρες μετά.

Μετά την έναρξη της επίθεσής του στην πόλη της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός διέταξε επανειλημμένως τους Παλαιστίνιους να κατευθυνθούν προς τον νότο.

Από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε την Παρασκευή να «τελειώσει τη δουλειά» εναντίον της Χαμάς, παρά τις σφοδρές καταδίκες της διεθνούς κοινότητας μετά την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 είχε ως αποτέλεσμα από ισραηλινής πλευράς να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με έναν απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων βάσει επίσημων στοιχείων.

Εκ των 251 ανθρώπων που απήχθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 47 παραμένουν κρατούμενοι στη Γάζα, εκ των οποίων 25 θεωρούνται νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις που διεξάγονται ως αντίποινα στη Γάζα έχουν προκαλέσει τον θάνατο 66.005 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

