Βενεζουέλα: Διεξάγει γυμνάσια για την προστασία των ακτών της από «μυστικές επιχειρήσεις» των ΗΠΑ

Η Βενεζουέλα διεξήγαγε το Σάββατο (25/10) στρατιωτικά γυμνάσια για την προστασία των ακτών της από ενδεχόμενες «μυστικές επιχειρήσεις» που ενέκρινε η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας της Λατινικής Αμερικής Βλαντίμιρ Παδρίνο.

«Διεξάγουμε άσκηση υπεράσπισης των ακτών, που άρχισε πριν από 72 ώρες (…) για να προστατευτούμε όχι μόνο από στρατιωτικές απειλές ευρείας κλίμακας, αλλά και από τη διακίνηση ναρκωτικών, τις τρομοκρατικές απειλές και τις μυστικές επιχειρήσεις με σκοπό την αποσταθεροποίηση (…) της χώρας», ανέφερε ο κ. Παδρίνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε προ ημερών πως ενέκρινε επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα. Αυτή την εβδομάδα, είπε πως εξετάζεται το ενδεχόμενο χερσαίων πληγμάτων εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών που κατ’ αυτόν δρουν στη Βενεζουέλα.

Desde el #Meta, #Guaviare y #Vaupés, nuestros soldados de la #CuartaDivisión están comprometidos con el #PlanDemocracia2025, acompañando la jornada de consulta interpartidista de este 26 de octubre. Tropas desplegadas en zonas urbanas, rurales, ejes viales y fluviales trabajan… pic.twitter.com/Hde6NQlNlG — Cuarta División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div4) October 26, 2025

Η Ουάσιγκτον θα αναπτύξει αεροπλανοφόρο στην Καραϊβική, επισήμως στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών. Πρόκειται για παραιτέρω μεγάλη αύξηση της ισχύος πυρός των στρατιωτικών μέσων των ΗΠΑ στην περιοχή, που ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εξέλαβε ως μέρος της προσπάθειας να «κατασκευαστεί» πόλεμος εναντίον της χώρας του.

Οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ – που υποσχόταν στην δεύτερη προεκλογική εκστρατεία του πως θα έβαζε τέλος στους «αέναους πολέμους» στο εξωτερικό – διεξάγουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου, κυρίως στην Καραϊβική, αεροπορικά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που παρουσιάζονται ως σκάφη διακινητών ναρκωτικών.

“VENEZUELA IS PREPARED FOR CONFLICT WITH THE U.S.” Venezuelan Defense Minister Vladimir Padrino declared that the armed forces will not allow a government “kneeling to U.S. interests: “Interpret it however you want, never slaves again” “We are a free country” pic.twitter.com/L2LAwVREiy — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) October 25, 2025

Εξ όσων είναι γνωστά ως σήμερα, έχουν εξαπολύσει δέκα, τα οποία σκότωσαν τουλάχιστον 43 ανθρώπους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP