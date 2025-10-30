Γλυφάδα: Βροχή οι αποκαλύψεις για τον 38χρονο δράστη – Είχε απειλήσει την 70χρονη που τάιζε τα αδέσποτα τρεις ημέρες πριν την επίθεση

Μάχη για τη ζωή της, συνεχίζει να δίνει η 70χρονη που δέχτηκε χτύπημα με πέτρα στο κεφάλι της από έναν 38χρονο άστεγο επειδή τάιζε τις αδέσποτες γάτες. Οι αποκαλύψεις για το ποιόν του δράστη είναι συνεχείς, με το περιστατικό στη Γλυφάδα να μην είναι το πρώτο στο ενεργητικό του.

Γλυφάδα: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση από άστεγο – «Εγώ τώρα από ποιον να ζητήσω ευθύνες;»

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, τρεις ημέρες πριν το συμβάν, ο 38χρονος είχε πετύχει ξανά την ηλικιωμένη γυναίκα να ταϊζει τις γάτες και την είχε απειλήσει.

«Την είχε δει τότε και την έπιασε και της είπε αν το κάνεις ξανά αυτό θα σε σκοτώσω… Και την σκότωσε», αποκαλύπτει ένας αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό.

Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το συγκεκριμένο περιστατικό με τον 38χρονο να φαίνεται ότι φωνάζει στους αστυνομικούς που είχαν κληθεί στο σημείο, πιάνοντας το κεφάλι του.

Παράλληλα, ο ΑΝΤ1 θέτει το ζήτημα της κρατικής ολιγωρίας στο θέμα του 38χρονου καθώςε τίθεται το ερώτημα πώς ένας άνθρωπος που έχει αποδράσει 18 φορές από ψθυχιατρικά ιδρύματα κυκλοφορούσε κανονικά ελέυθερος.

