Γλυφάδα: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση από άστεγο – «Εγώ τώρα από ποιον να ζητήσω ευθύνες;»

Συνολικά 18 φορές είχε αποδράσει από ψυχιατρικές κλινικές ο 38χρονος που χτύπησε με μανία στο κεφάλι με μία πέτρα, μία 70χρονη γυναίκα η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Η 69χρονη γυναίκα είχε μαζί της τροφή για τις αδέσποτες γάτες που τόσο πολύ αγαπά. Πήγε να αφήσει το φαγητό για τα αδέσποτα, όμως έγινε αντιληπτή από τον 38χρονο άνδρα, ο οποίος την κυνήγησε.

«Βγήκε έξω, πήρε μία πέτρα και την κυνηγούσε. Εκείνη τον είδε, γύρισε πίσω… Κι αυτός από πίσω με την πέτρα την χτύπησε στο κεφάλι κι έπεσε κάτω», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο Star.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η 69χρονη αρχικά μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ και πλέον βρίσκεται σε ιδιωτική κλινική.

Όπως μεταδίδει το ίδιο τηλεοπτικό μέσο, ο 38χρονος είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικές κλινικές. Το τελευταίο διάστημα, είχε βρει καταφύγιο σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίσμα που κατέγραψε η κάμερα του Star, δίπλα από την παραλία της Γλυφάδας.

Η ειρωνεία είναι ότι ο 38χρονος έστειλε στην εντατική τη γυναίκα που τον είχε βοηθήσει. «Τον τάισε και δύο φορές. Είχε αγάπη και στους ανθρώπους», λέει φίλη της 69χρονης.

Ο αδελφός της ξεσπά μιλώντας στο Star. «Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος γι’ αυτό το άτομο και τον έχουν αφήσει. Ισόβια πρέπει να ‘ναι μέσα. Δεν θα υπολογίσω ούτε την πάθηση του ούτε τίποτα, μέσα φυλακή. Εγώ τώρα από ποιον να ζητήσω ευθύνες;».

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 38χρονο και σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

Η άτυχη ηλικιωμένη νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση για πέμπτο 24ωρο, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.