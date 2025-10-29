Γλυφάδα: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση από άστεγο – «Εγώ τώρα από ποιον να ζητήσω ευθύνες;»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Γλυφάδα: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση από άστεγο – «Εγώ τώρα από ποιον να ζητήσω ευθύνες;»

Συνολικά 18 φορές είχε αποδράσει από ψυχιατρικές κλινικές ο 38χρονος που χτύπησε με μανία στο κεφάλι με μία πέτρα, μία 70χρονη γυναίκα η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Η 69χρονη γυναίκα είχε μαζί της τροφή για τις αδέσποτες γάτες που τόσο πολύ αγαπά. Πήγε να αφήσει το φαγητό για τα αδέσποτα, όμως έγινε αντιληπτή από τον 38χρονο άνδρα, ο οποίος την κυνήγησε.

«Βγήκε έξω, πήρε μία πέτρα και την κυνηγούσε. Εκείνη τον είδε, γύρισε πίσω… Κι αυτός από πίσω με την πέτρα την χτύπησε στο κεφάλι κι έπεσε κάτω», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο Star.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η 69χρονη αρχικά μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ και πλέον βρίσκεται σε ιδιωτική κλινική.

Όπως μεταδίδει το ίδιο τηλεοπτικό μέσο, ο 38χρονος είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικές κλινικές. Το τελευταίο διάστημα, είχε βρει καταφύγιο σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίσμα που κατέγραψε η κάμερα του Star, δίπλα από την παραλία της Γλυφάδας.

Η ειρωνεία είναι ότι ο 38χρονος έστειλε στην εντατική τη γυναίκα που τον είχε βοηθήσει. «Τον τάισε και δύο φορές. Είχε αγάπη και στους ανθρώπους», λέει φίλη της 69χρονης.

Ο αδελφός της ξεσπά μιλώντας στο Star. «Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος γι’ αυτό το άτομο και τον έχουν αφήσει. Ισόβια πρέπει να ‘ναι μέσα. Δεν θα υπολογίσω ούτε την πάθηση του ούτε τίποτα, μέσα φυλακή. Εγώ τώρα από ποιον να ζητήσω ευθύνες;».

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 38χρονο και σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

Η άτυχη ηλικιωμένη νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση για πέμπτο 24ωρο, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε ποια ηλικία του πατέρα αυξάνονται οι μεταλλάξεις στο σπέρμα και κινδυνεύει το παιδί – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Φυτά: Το κόλπο με το τσάι που θα γίνει το καλύτερο φυσικό λίπασμα για τον κήπο σας

Φορολογικό νομοσχέδιο: 7+1 αλλαγές για εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων 

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και οι αυτόματοι πωλητές – Ειδικό μητρώο με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 5 διαφορές στις εικόνες με μία τραγουδίστρια σε 17 δευτερόλεπτα

Η Google θα δημιουργεί παρουσιάσεις για εσένα – Πώς θα λειτουργεί το Gemini Canvas
περισσότερα
07:14 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: Ηλιοφάνεια σήμερα με μικρή πτώση της θερμοκρασίας και άπνοια – Αναλυτικά η πρόγνωση

Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη (29/10), με κύριο χαρακτηριστικό την ...
22:45 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Δολοφονία στην Κίσσαμο: «Είχα το όπλο για μπαλωθιές – Με απείλησε, μου είπε “θα δεις τι θα πάθεις”» – Τι θα υποστηρίξει ο 23χρονος στην απολογία του

Προθεσμία να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας το πρωί του Σαββάτου (1/11) ζήτησε και έλαβε ο...
21:23 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Χρήστος Κούγιας: Η συγκινητική ανάρτηση για τους 8 μήνες από τον θάνατο του πατέρα του

Οκτώ μήνες συμπληρώθηκαν σήμερα, Τρίτη 28 Οκτωβρίου, από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, ο οποίος...
21:08 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Μεσσηνία: Κατασχέθηκαν 57 κιλά κάνναβης και 12 δενδρύλλια σε θερμοκήπιο – Χειροπέδες σε έναν 46χρονο – ΦΩΤΟ

Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας (27/10) οι αστυνομικές αρχές στη Μεσ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς