Γλυφάδα: Σε κρίσιμη κατάσταση η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση με πέτρα από άστεγο – «Είναι στα χέρια του Θεού» λέει ο αδελφός της

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 70χρονη που δέχθηκε άγρια και αναίτια επίθεση με πέτρα από έναν 38χρονο άστεγο στη Μαρίνα της Γλυφάδας.

Το πρωί της περασμένης Παρασκευής (24/10), η ηλικιωμένη είχε πάει με φίλες της στην παραλία και ενώ τάιζε κάποιες αδέσποτες γάτες, ένας 38χρονος άστεγος που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, της επιτέθηκε με μια πέτρα χτυπώντας την στο κεφάλι με μένος, συνεχίζοντας ακόμα κι όταν εκείνη έχασε τις αισθήσεις της.

Το περιστατικό αντιλήφθηκε μία δημοτική υπάλληλος και οι φίλες της γυναίκας, που ειδοποίησαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, εκεί όπου νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Πλέον νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση σε ιδιωτική κλινική.

Ο δράστης μετά το περιστατικό επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο, εντοπίστηκε και συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ και κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν είναι καθόλου συνεργάσιμος και τις επόμενες ώρες αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχομετρικά τεστ. Όπως έγινε γνωστό, ο 38χρονος έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα.

«Είναι σε καταστολή η μητέρα μου – Δεν ξέρουμε αν θα ξυπνήσει»

«Είναι σε καταστολή η μητέρα μου. Το σπίτι μου εμένα κοντεύει να κλείσει, δεν υπάρχει κάποιος άλλος, έχω χάσει τον μπαμπά μου. Πήγα στο νοσοκομείο και η μητέρα μου ήτανε σε λιπόθυμη κατάσταση, δεν μπορούσε να μιλήσει» ανέφερε η κόρη της 70χρονης, μιλώντας στο MEGA.

«Τον βρήκανε οι φίλες της μητέρας μου να κρατάει πέτρα στο χέρι του. Οι φίλες της κάνανε μπάνιο στη θάλασσα και η μητέρα μου τάιζε τα γατάκια, γιατί είναι και χειμερινοί κολυμβητές και πηγαίνουν εκεί στην Γλυφάδα. Δεν είναι στα καλά του, αυτό μου είπανε. Και εγώ μπορεί να γίνω σχιζοφρενής αν η μάνα μου πάθει κάτι ή αν ήταν τα παιδιά μου στη θέση της μάνας μου, και δεν ξέρουμε αν θα ξυπνήσει κιόλας» συμπλήρωσε.

Ξεσπά ο αδελφός της 70χρονης

Ο αδελφός της 70χρονης εξομολογήθηκε ότι δεν άντεξε να δει από κοντά την αδελφή του, ενώ τόνισε ότι η κατάστασή της είναι «στα χέρια του Θεού».

«Η κατάστασή της είναι στα χέρια του Θεού. Τίποτε άλλο. Το κεφάλι της έχει γίνει δύο κεφάλια, όχι ένα κεφάλι. Εγώ δεν άντεξα να την δω, που την είδα από μακριά. Δεν άντεξα να πλησιάσω να τη δω από κοντά» ανέφερε σε δηλώσεις του στο STAR.

«Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το άτομο και τον έχουν αφήσει, τον έχουν αμολήσει εκεί πέρα. Ισόβια πρέπει να είναι μέσα. Δεν θα υπολογίσω ούτε την πάθησή του ούτε τίποτα. Μέσα. Φυλακή. Και εγώ τώρα σε ποιον να ζητήσω ευθύνες; Από ποιον να ζητήσω ζητήσω ευθύνες» πρόσθεσε ο αδελφός της 70χρονης.

Η 70χρονη είχε δώσει φαγητό στον 38χρονο

Όπως αποκάλυψε μία φίλη της 70χρονης, η οποία ήταν μπροστά στο περιστατικό, η 70χρονη είχε δώσει φαγητό δύο φορές στον 38χρονο, που την χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι.

«Βγήκε (σ.σ. αυτός) έξω, πήρε μία πέτρα, την κυνηγούσε και χτύπησε στο κεφάλι την 70χρονη, που έπεσε κάτω. Είναι σε κώμα. Τον είχε ταΐσει δύο φορές» ανέφερε η φίλη της 70χρονης.

«Θα τη σώσει μόνο ένα θαύμα»

«Δεν πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Ο γιατρός είπε μόνο ένα θαύμα» είπε μιλώντας στον Alpha, η φίλη της 70χρονης.