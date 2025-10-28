Πετρούπολη: «Άγουρη» συμμορία σκορπά τον τρόμο σε γειτονιά – Καρέ καρέ η δράση των μελών της

Καρέ καρέ καταγράφεται η δράση μίας συμμορίας ανηλίκων, που έχει σπείρει τον τρόμο, σε γειτονιά της Πετρούπολης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, που επικαλείται το Mega, οι δράστες, περίπου 20 με 25 νεαροί, καίνε κάδους απορριμμάτων, προκαλούν φασαρίες, απειλούν πολίτες και δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βία.

Σε βίντεο που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός διακρίνονται οι νεαροί μέσα σε ένα αυτοκίνητο, σε γειτονιά της Πετρούπολης. Κάποιοι μάλιστα εξ’ αυτών κρέμονται από τα παράθυρα του οχήματος.

Ήδη οι αστυνομικές αρχές έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν κάποιους από τους δράστες, που φαίνεται να έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Δείτε το βίντεο:

 

