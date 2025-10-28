Ρωσία: Ένοχη 18χρονη μουσικός του δρόμου για «δυσφήμιση» του στρατού – Γιατί εξόργισε το Κρεμλίνο

Ένοχη για «δυσφήμιση» του ρωσικού στρατού κρίθηκε μία 18χρονη Ρωσίδα μουσικός του δρόμου, η οποία φυλακίστηκε για σχεδόν δύο εβδομάδες στις αρχές του μήνα επειδή ερμήνευσε ένα απαγορευμένο τραγούδι κατά του Κρεμλίνου. Παράλληλα, της επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ρουβλίων (369 δολαρίων).

Η φοιτήτρια μουσικής Ντιάνα Λογκινόβα, η οποία δραστηριοποιείται επαγγελματικά με το ψευδώνυμο Ναόκο μαζί με το συγκρότημά της, το Stoptime, συνελήφθη στις 15 Οκτωβρίου, αφού ερμήνευσε το δημοφιλές τραγούδι «Συνεταιρισμός της Λίμνης των Κύκνων» του εξόριστου Ρώσου ράπερ Noize MC και έγινε viral στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Λογκινόβα εξέτισε ποινή φυλάκισης 13 ημερών γιατί διοργάνωσε συγκέντρωση, που εμπόδισε την πρόσβαση στο μετρό για το κοινό, ένα διοικητικό και όχι ποινικό αδίκημα.

Επίσης δύο μέλη του συγκροτήματός της εξέτισαν ποινές φυλάκισης μικρής διάρκειας.

Αφού εξέτισε την ποινή της οι αρχές της επέβαλαν την επιπλέον διοικητική ποινή για «δυσφήμιση» του ρωσικού στρατού σε σχέση με μια δημόσια εμφάνισή της, κατά την οποία τραγούδησε ένα άλλο τραγούδι με τίτλο «Είσαι Στρατιώτης».

Δικαστήριο της Αγίας Πετρούπολης την έκρινε σήμερα ένοχη για «δυσφήμιση» του ρωσικού στρατού επειδή έπαιξε το συγκεκριμένο τραγούδι.

À Saint-Pétersbourg, la musicienne Diana « Naoko » Loginova a été arrêtée par la police. Son groupe Stoptime jouait des chansons interdites en #Russie, dont les concerts attiraient des foules de jeunes. Leur courage montre que la jeunesse refuse de se taire. pic.twitter.com/7NOknnkz9d — L’équipe Navalny France (@TeamNavalnyFr) October 15, 2025

Η καλλιτέχνης που το έχει γράψει, η Μονετότσκα, ζει στο εξωτερικό και το όνομά της εντάχθηκε στη ρωσική λίστα με τους καταζητούμενους τον περασμένο χρόνο. Έχει επίσης χαρακτηριστεί από τη ρωσική κυβέρνηση ως «ξένος πράκτορας».

Δημοσιογράφος του Reuters που βρισκόταν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου είπε ότι η Λογκινόβα δεν αφέθηκε ελεύθερη μετά τη σημερινή δικαστική απόφαση. Αντίθετα, αξιωματικοί του υπουργείου Εσωτερικών την συνόδευσαν από το δικαστήριο με πολιτικό όχημα.

Η μουσικός έγινε viral νωρίτερα μέσα στο μήνα, όταν βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την έδειχνε να ερμηνεύει το τραγούδι του Noize MC «Συνεταιρισμός της Λίμνης των Κύκνων» στη λεωφόρο Νέβσκι Πρόσπεκτ της Αγίας Πετρούπολης καθώς οι περαστικοί τραγουδούσαν μαζί της.

Ο Noize MC είναι ανοικτά επικριτικός απέναντι στο Κρεμλίνο και ζει στη Λιθουανία. Τον Μάιο η Ρωσία απαγόρευσε το τραγούδι του με το αιτιολογικό ότι περιέχει «εχθρικές στάσεις, γεμάτες μίσος απέναντι στους ανθρώπους» και ότι προωθεί «βίαιες αλλαγές στα θεμέλια της συνταγματικής τάξης».

Την περασμένη εβδομάδα, ένας άλλος νεαρός μουσικός του δρόμου, ο Γεβγκένι Μιχαΐλοφ, φυλακίστηκε για 14 ημέρες στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ στα Ουράλια Ορη επειδή ερμήνευσε τραγούδια του Noize MC και άλλων καλλιτεχνών επικριτικών απέναντι στο Κρεμλίνο σε ένδειξη στήριξης της Λογκινόβα και των μελών του συγκροτήματός της.

