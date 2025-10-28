Ισραήλ: Εξαπέλυσε αεροπορικό βομβαρδισμό στην Πόλη της Γάζας

Αεροσκάφη του Ισραήλ βομβάρδισαν την Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγη ώρα αφού το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα καταγγέλλοντας παραβίαση των όρων της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ένα κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στην Πόλη της Γάζας πριν από λίγο. Δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από τις IDF.

Τα πλήγματα έρχονται μετά την υπόσχεση Ισραηλινών αξιωματούχων να απαντήσουν σε μια επίθεση εναντίον στρατευμάτων στη νότια Γάζα σήμερα και στην αποτυχία της Χαμάς να επιστρέψει τα πτώματα των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, λέει ότι η Χαμάς θα πληρώσει “βαρύ τίμημα” για την επίθεση εναντίον στρατιωτών των IDF νωρίτερα σήμερα στη Ράφα, της Νότιας Γάζας και για τις παραβιάσεις από την τρομοκρατική οργάνωση της συμφωνίας βάσει της οποίας υποτίθεται ότι θα επέστρεφε τις σορούς των υπόλοιπων νεκρών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

“Η σημερινή επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς εναντίον στρατιωτών των IDF στη Γάζα ξεπερνά μια κραυγαλέα κόκκινη γραμμή στην οποία οι IDF θα απαντήσουν με μεγάλη δύναμη”, ανέφερε ο Κατζ σε ανακοίνωσή του.

“Η Χαμάς θα πληρώσει πολλές φορές την επίθεση στους στρατιώτες και την παραβίαση της συμφωνίας για την επιστροφή των πεσόντων ομήρων”, πρόσθεσε. Λίγο μετά την ανακοίνωση του Κατζ έγινε ο αεροπορικός βομβαρδισμός.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει εξαπολύσει τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιθέσεις στη Λωρίδα, λίγο αφότου ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να πραγματοποιήσει νέες επιδρομές.

“Η κατοχή βομβαρδίζει τώρα τη Γάζα με τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός”, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας που διοικείται από τη Χαμάς. Μάρτυρες δηλώνουν σε πολλά πρακτορεία ότι άκουσαν τις εκρήξεις.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές αναφορές, ένα από τα πλήγματα είχε στόχο μια περιοχή κοντά στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, το Σίφα, χωρίς να αναφερθούν θύματα.