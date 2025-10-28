Δολοφονία στην Κίσσαμο: Η σφαίρα στην καρδιά στοίχισε την ζωή στον 52χρονο – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η σφαίρα που δέχτηκε στην καρδιά ήταν η μοιραία που στοίχισε την ζωή στον 52χρονο, ο οποίος έπεσε νεκρός το απόγευμα της Κυριακής, στη γιορτή του κάστανου στο Έλος Κισσάμου, στην Κρήτη.

Το θύμα της δολοφονίας δέχτηκε συνολικά τρεις σφαίρες από το όπλο του 23χρονου κατηγορούμενου, ένα 22άρι που εντοπίστηκε πεταμένο στο Ελαφονήσι. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 52χρονος έφερε δύο διαμπερή τραύματα, ένα στο στέρνο το οποίο ήταν διαδερμικό και ένα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού χεριού.

Εκείνο, όμως, που του στέρησε την ζωή, ήταν ένα τυφλό τραύμα στο στήθος, αφού η σφαίρα τον βρήκε κατευθείαν στην καρδιά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση.

Κακουργηματικές διώξεις στον 23χρονο για την δολοφονία του 52χρονου – «Είναι συγκλονισμένος και βαθιά μετανοημένος»

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ο 23χρονος δράστης της δολοφονίας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις.

Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης (28/10), φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, αφού ο φόβος για αντεκδίκηση παραμένει έντονος.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

Όπως είπε ο δικηγόρος του, Γιώργος Φραντζεσκάκης, ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας το πρωί του Σαββάτου (1/11).

«Είναι συγκλονισμένος και βαθιά μετανοημένος»

«Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος και βαθιά μετανοημένος γι’ αυτό που έχει συμβεί» ανέφερε ο κ. Φραντζεσκάκης, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα flashnews.gr.

Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων τόνισε ότι «θέλησε εξ αρχής να είναι συνεργάσιμος με τις αρχές όντως μετανοημένος από την πρώτη στιγμή και γι’ αυτό αυθορμήτως εμφανίστηκε ενώπιον των αστυνομικών αρχών στα πλαίσια του αυτοφώρου και ο ίδιος υπέδειξε πού ήταν το όπλο…».

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος παραδόθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/10) στις Αρχές και έκτοτε κρατείτο στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων.

Tο όπλο της δολοφονίας εντοπίστηκε πεταμένο σε χωράφι στο Ελαφονήσι, αρκετά μακριά από το σημείο του εγκλήματος. Πρόκειται για πιστόλι μικρού διαμετρήματος, το οποίο θεωρείται ιδανικό για πυροβολισμούς εξ επαφής, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι ο 23χρονος πυροβόλησε το θύμα από κοντινή απόσταση.

 

