Γεώργιος Σωτηρίου: «Με τα σύγχρονα όπλα γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί και ακριβείς» – Τι δηλώνει ο Σμηναγός της Ομάδας ΖΕΥΣ

Ο ιπτάμενος – Σμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου άγγιξε από τους αιθέρες τις καρδιές όλων των Ελλήνων. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ανήμερα την 28η Οκτωβρίου, από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, με την ομάδα επιδείξεων ΖΕΥΣ, απηύθυνε το καθιερωμένο μήνυμα για τον εορτασμό της, σκορπώντας ρίγη συγκίνησης στους Έλληνες.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Γεώργιος Σωτηρίου τόνισε ότι με τα σύγχρονα όπλα οι ένοπλες δυνάμεις γίνονται ακόμη πιο αποτελεσματικές και ακριβείς.

«Δεν ήταν κάτι σχεδιασμένο. Είναι μια στιγμή που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Δηλαδή το να έχει κάποιος την τιμή να μεταφέρει το μήνυμα προς τον ελληνικό λαό και να μιλάει με τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι κάτι ιδιαίτερα τιμητικό. Όμως εκείνη τη στιγμή, όλα τα συναισθήματα παραμερίζονται και πας να εκτελέσεις την αποστολή σου. Δηλαδή την επίδειξη για την 28η Οκτωβρίου 2025», είπε μεταξύ άλλων για το μήνυμά του μέσα από το πιλοτήριο του μαχητικού F-16.

Πώς αντεπεξέρχεται ένας ιπτάμενος σε μία τόσο μεγάλη καταπόνηση;

«Κοιτάξτε, είναι θέμα εκπαίδευσης και συνεχούς προετοιμασίας. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στον εκάστοτε ιπτάμενο που εκτελεί την αποστολή του. Είναι δηλαδή μία επίδειξη του ΖΕΥΣ. Χαίρομαι που άρεσε τόσο πολύ στον κόσμο η σημερινή επίδειξη».

Οι ελιγμοί αυτοί αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς σας;

«Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Όλοι οι ελιγμοί οι οποίοι παρουσιάζονται στην οποιαδήποτε επίδειξη βασίζονται σε πραγματικές τακτικές αλλά και χειρισμούς που κάνουμε καθημερινά στο εκθεσιακό περιβάλλον».

Πετάξατε με Viper σήμερα. Τι σημαίνει αυτό για την αναβάθμιση της Πολεμικής Αεροπορίας;

«Τo F-16 Viper σίγουρα είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός για την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Είναι ένα αεροπλάνο το οποίο συνδυάζει τις δυνατότητες του F-16, όπως το ξέραμε στο παρελθόν, με τα προηγμένα ηλεκτρονικά, τα οποία έχουν εισαχθεί πλέον στο σύστημα».

Είδαμε στη Θεσσαλονίκη και νέα όπλα τα οποία αφορούν τα F-16 Viper. Για τον αεροπόρο που θα επιχειρήσει με αυτά τι σημαίνει;

«Τα νέα όπλα τα οποία είδε κι όλος ο ελληνικός λαός στη Θεσσαλονίκη σήμερα, αυξάνουν θεαματικά την αποτελεσματικότητα του αεροσκάφους αλλά και του ίδιου του ιπτάμενου. Μας δίνουν τη δυνατότητα δηλαδή να επιχειρούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια και σε μεγαλύτερες αποστάσεις».

Είναι διαφορετική η σημερινή Πολεμική Αεροπορία σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία ή ακόμη και από όταν εσείς μπήκατε στον τύπο του F-16;

«Βλέπουμε την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία να εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ θα σας πω, προσωπικά μιλώντας, ότι τα συστήματα τα οποία πετάω σήμερα, δηλαδή F-16 Viper, στην ουσία δεν φανταζόμουν ότι θα το πετάξω στο παρελθόν».

Ως ιπτάμενος των F-16 Viper, για εσάς τι σημαίνει σε ενδεχόμενο μελλοντικών επιχειρήσεων, να μπορείτε να δράσετε με τις δυνατότητες και του F-35;

«Αυτό θα είναι ακόμη ένα μεγάλο άλμα για την ελληνική Πολεμική Αεροπορία, καθώς εκεί το F-35 θα επιχειρεί μαζί με το Viper. Θα μπορεί να μοιράζεται κρίσιμες πληροφορίες, να λειτουργεί σαν ένας κόμβος και να τις περνάει αυτές τις πληροφορίες το Viper, και το Viper να εκτελεί με ακρίβεια την αποστολή του.