Συνάντηση Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων την επόμενη εβδομάδα για «σχέδιο εκεχειρίας» – Τι δήλωσε ο Ζελένσκι

Οι λεπτομέρειες ενός σχεδίου εκεχειρίας θα βρεθούν στο επίκεντρο συνάντησης που θα έχουν Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, στο τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δεν πρόκειται για ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου. Πρώτα απ’ όλα απαιτείται μια εκεχειρία», είπε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

«Αυτό το σχέδιο είναι για να ξεκινήσει η διπλωματία… Οι σύμβουλοί μας θα συναντηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, συμφωνήσαμε για την Παρασκευή ή το Σάββατο. Θα συζητήσουν τις λεπτομέρειες του σχεδίου αυτού», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Νωρίτερα ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες οπουδήποτε εκτός από τη Ρωσία και την Λευκορωσία, εάν αυτές οι συνομιλίες τερματίσουν τον πόλεμο, αλλά ότι οι δυνάμεις του «δεν θα κάνουν βήματα πίσω» στο πεδίο της μάχης για να παραχωρήσουν εδάφη.